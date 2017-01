Passarinho que não pia …

Editorial

A criação da Ouvidoria Móvel amplia os meios de comunicação entre o cidadão e Prefeitura, que passa a ter um instrumento a mais para avaliar os serviços públicos municipais. Dará resultado, no entanto, se o cidadão obter respostas esperadas: ver resolvida uma queixa contra essa ou aquela secretaria ou implantada uma solução apontada para um determinado problema.

Por mês, a Ouvidoria de Mogi das Cruzes contabiliza cerca de dois mil atendimentos, segundo balanço fornecido pela Prefeitura. No primeiro dia e meio de funcionamento, o serviço móvel instalado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Oropó, localizado na área onde estã o a Porteira Preta, Jardim Aeroporto e outros bairros, 40 queixas, sugestões e comentários foram recebidos pelo funcionário mantido no local.

A Ouvidoria funciona de segunda à sexta-feira (telefones 162 e 156 e atendimento presencial). O acesso pleno – 24 horas por dia – se dá apenas pela internet. Pela média, os números atuais não chegam a 100 atendimentos diários. É um extrato de um universo grandioso, coordenado pela equipe do ouvidor, o professor José Luis Freire de Almeida, atual chefe de Gabinet

A Ouvidoria responde ao usuário de todos os serviços públicos municipais: transporte público, saúde, educação, malha viária, iluminação pública, água e esgoto, fiscalização de terrenos. Apenas para lembrar, Mogi possui mais de 430 mil habitantes.

Colocar um funcionário dentro de um posto de saúde, de uma escola, num terminal de ônibus, abre uma possibilidade interessante de chegar a quem está na prejudicial vala dos desiludidos com o poder público e não formaliza o descontentamento com as decisões administrativas por falta de tempo, interesse e até preparo.

O mais desafiador será manter a escuta e dar respostas a ela. A Ouvidoria Móvel não pode se limitar a apenas ouvir o cidadão, mas deve encontrar soluções rápidas para as deficiências apontadas por quem enfrenta descuidos e negligências – muitas vezes por falta justamente desse tipo de cobrança.

Há um singelo ditado popular, precioso para a construção de uma cidade melhor, mais gentil e eficiente: “passarinho que não pia, está morto”. Muitos dos vícios administrativos perduram por falta de reação do contribuinte.

A Ouvidoria Móvel permanece na UPA do Oropó até sexta-feira. Ainda não havia, ontem, a definição sobre o próximo local onde o representante do serviço irá atender a população.