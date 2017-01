Passarelas de Mogi somam problemas de estrutura e segurança

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Nos quase cinco quilômetros que ligam o Centro Cívico ao Distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, três passarelas atendem aos cidadãos que precisam trafegar entre os dois lados da linha férrea, que divide a Cidade. Nesta sexta-feira (20), O Diário visitou as estruturas e ouviu os usuários. Eles relatam diversas reclamações, muitas já reveladas em matéria publicada em julho último por este jornal. Entre elas estão a falta de manutenção, luzes queimadas, falta de segurança, pichações e até ferrugem.

A passarela Vereador Bento de Oliveira liga o Centro ao Mogilar. A principal reclamação de quem faz esta travessia são as poças de água. “Quando chove, a gente vai atravessar aqui e termina o trajeto com os pés encharcados”, conta o estudante João Marcos Silvino Batista, de 20 anos. Além deste problema, Batista teme utilizar a passarela à noite, depois que sofreu uma tentativa de assalto no local. “No dia, não dava para enxergar que tinha pessoas escondidas aqui, porque as luzes estavam queimadas. Quando eu virei, um grupo me abordou. A sorte que eu consegui correr bem rápido”, conta.

A promotora de vendas Evilania Pereira Lima, de 21 anos, trabalha no Centro e utiliza a passarela para ir até o ponto de ônibus no Mogilar, a fim de pegar o coletivo até o Botujuru, onde mora. “Eu só passo mesmo por aqui porque entro e saio durante o dia. Uma vez, saí e já estava escuro e fui até a passagem de nível para atravessar. A gente que é mulher teme, também, por outros tipos de violência”, conta.

Em Braz Cubas, o receio dos passageiros é a da passarela despencar. “Quando o trem passa, eu fecho até os olhos e ando mais rápido. Com as chuvas constantes, a situação deve piorar”, enfatiza a dona de casa Josi de Fátima Tobias, de 35 anos. Toda a estrutura do local é de ferro e tem pontos tão enferrujados que o corrimão desgrudou da base. “Se o local que tem pra gente segurar está assim, imagine como está a situação”, enfatiza Josi.

A iluminação também está prejudicada, segundo a moradora Katiane Ferreira de Lima, de 33 anos. Ela é operadora de caixa e, quando sai do serviço à noite, espera por alguém para não atravessar sozinha. “Graças a Deus, eu nunca fui assaltada aqui, mas é porque também não dou bobeira. Tem dia que aqui é um ”breu” só”, pontua.

Na passagem do Terminal Estudantes, as reclamações se repetem. Ela, diferentemente das outras, conta com uma câmera de monitoramento, mas a reportagem a encontrou aparentemente quebrada. “Eu não passo aqui à noite sozinho. Quando preciso, vou até o túnel ou dou a volta pela linha do trem”, conta o segurança Givaldo de Góes, de 52 anos.

A Prefeitura respondeu que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos tem a responsabilidade sobre a manutenção apenas da passarela da Rua Padre João, que recebe serviços periódicos de manutenção e de limpeza, de acordo com a programação das equipes da Pasta. “Sobre a câmera na Estação Estudantes, a situação será averiguada pela Secretaria Municipal de Segurança”, disse.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) esclareceu que realiza manutenção corretiva nas passarelas das estações Estudantes, Braz Cubas e Mogi das Cruzes sempre que necessário. Na próxima semana, uma equipe fará inspeção nos locais. “A Companhia não é responsável pela segurança pública nas passarelas externas”, enfatizou.

Sujeira compromete o combate ao Aedes

Além da água que empoça no chão das passarelas, embaixo da passagem da Rua Padre João, no Centro, tem bastante lixo descartado pelos usuários no local. Alguns deles prejudicam o combate à dengue, como é o caso de garrafas de água, copos e vasilhas. Com as chuvas dos últimos dias, a reportagem de O Diário encontrou estes recipientes cheios de água limpa – ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. O mosquito transmite doenças como dengue, febre chikungunya, guillain barré e a zika, que pode causar microcefalia em bebês.

A aposentada Isabela Maria da Silva, de 68 anos, mora no Conjunto Santo Ângelo, mas diz sempre utilizar a passagem quando vem ao Centro da Cidade, para não precisar esperar nas cancelas. Quando notou os potes com água, se assustou. “É assim que a gente é picado pelo mosquito e depois não sabe aonde foi. Vou andar mais rápido que já andava por aqui e ficar atenta. São tantas coisas que a gente tem que se preocupar, não é? Algumas acabam passando batidas”, diz.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai encaminhar as informações sobre o local para o Núcleo de Controle e Prevenção de Arboviroses de Mogi das Cruzes, para realizar visita na passarela e eliminar os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.