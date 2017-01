Cartas

A passagem de nível do Centro da Cidade veio para solucionar o trânsito caótico que temos nos horários de pico em Mogi. Mas e a as passagens de nível da ruas Deodato Wertheimer, do Mogilar, de Braz Cubas, perto do Shopping, de Jundiapeba, se é que não esqueci nenhuma,como ficarão? Será que teremos de esperar mais uns 100 anos para a solução desses problemas?

Com a palavra o nosso prefeito eleito para esclarecimentos.

Antonio Leme Filho

