Passagem em nível da Deodato Wertheimer será reaberta nesta quarta-feira

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

A Prefeitura de Mogi das Cruzes irá reabrir nesta quarta-feira (9) a passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer para carros e pedestres. A decisão foi anunciada pelo prefeito Marcus Melo (PSDB) durante uma reunião com um grupo de comerciantes, na tarde desta terça-feira (8), quando ele acatou o pedido dos lojistas. A medida deverá ser comunicada à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CTPM), que tinha como certo o fim da cancela, para melhorar o fluxo ferroviário.

Apesar de reabertura, durante o encontro, Melo foi claro com os comerciantes. Mais cedo ou mais tarde, a passagem de nível será fechada para viabilizar a melhoria do transporte ferroviário, com a chegada do Expresso Leste.

Além da pressão dos comerciantes, também pesou na decisão a situação dos pedestres, que passaram a utilizar a passagem de nível da Rua Cabo Diogo Oliver, ainda durante as obras de instalação do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio.

