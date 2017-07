Passagem em nível da Deodato Wertheimer será interditada por 20 dias

DESTAQUE

A partir de segunda-feira, o trecho da Rua Doutor Deodato Wertheimer entre a Rua Doutor Ricardo Vilela e a passagem de nível será interditado para a realização de obras na rede de esgoto e a limpeza nas galerias pluviais. Esse quarteirão ficará fechado para o trânsito nos próximos 20 dias, e antecipa, de certa maneira, o que está previsto para acontecer definitivamente, no futuro próximo. Os veículos deverão utilizar a passagem subterrânea do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio.

De acordo com a Prefeitura, os serviços que serão realizados no trecho fazem parte do projeto que prevê o fim da passagem de veículos pela Rua Dr. Deodato Wertheimer, a caminho do Mogilar.

A medida faz parte do projeto de reorganização do fluxo de veículos, a partir da construção do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, e devera beneficiar a operação da linha ferroviária, feita pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A mudança foi acordada entre a Prefeitura e a direção da estatal, que se mostrou favorável à medida, que beneficia a operacionalização do serviço de trens na cidade.

Na segunda-feira

A partir de segunda-feira, com o fechamento da passagem de nível, os motoristas que desejam atravessar a linha férrea poderão utilizar o primeiro túnel do Complexo Viário ou a passagem de nível da Rua Presidente Campos Salles, que pode ser acessada pela Avenida Governador Adhemar de Barros e foi liberada para o trânsito no final de maio. Já os pedestres terão como opções para a travessia a passagem de nível da Praça Sacadura Cabral ou a passarela existente na Rua Padre João.

Durante o período em que o trânsito na rua Doutor Deodato Wertheimer ficar interditado, o Semae implantará redes secundárias para controle de perdas, substituição de ligações de água e desobstrução de redes de esgoto. Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos cuidará da limpeza de redes de drenagem de águas pluviais e da manutenção de bocas de lobo. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em cerca de 20 dias.

Desde abril, o Complexo Jornalista Tirreno Da San Biágio passou a receber 19 linhas municipais e intermunicipais, que utilizavam a passagem de nível da rua Doutor Deodato Wertheimer. Esta medida já representou um ganho de cerca de 10 minutos nas viagens em horário de pico.









Em maio, foi liberada a passagem de veículos na Avenida Governador Adhemar de Barros entre as ruas Princesa Isabel de Bragança e Presidente Campos Salles. Na sequência, os ônibus de 10 linhas municipais que têm como destino o Terminal Central passaram a utilizar a avenida Governador Adhemar de Barros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte, essa medida teve reflexos positivos no escoamento dos veículos das ruas Doutor Correa e José Bonifácio e Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

Outra medida adotada foi a retirada de vagas de estacionamento nas ruas Coronel Souza Franco, entre as ruas Padre João e Presidente Rodrigues Alves, e Capitão Manoel Caetano, entre as ruas Coronel Souza Franco e José Bonifácio, incluindo duas vagas existentes entre a Coronel Souza Franco e a Rua Barão de Jaceguai.