Passagem em nível da Campos Salles será interditada neste sábado

DESTAQUE

A partir das 9 horas deste sábado (11), a passagem de nível da Rua Presidente Campos Salles será fechada para o trânsito de veículos e também passagem de pedestres. A medida será adotada para permitir a realização de mais um trabalho de manutenção, que será feito pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. A previsão é de que a travessia seja liberada às 17 horas da próxima terça-feira.

Durante os trabalhos, a CPTM fará a troca e manutenção dos trilhos. Esta é a parte mais complexa dos serviços e deve ser concluída segunda-feira. Já na terça, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos cuidarão da recomposição asfáltica por cima dos trilhos, trabalho que é mais simples e deve ser finalizado no meio da tarde do mesmo dia. O objetivo é garantir mais segurança e conforto a todos que utilizam a passagem de nível.

No decorrer da interdição, a recomendação aos motoristas é utilizar as vias e passagens de nível diretamente adjacentes à Campos Salles.