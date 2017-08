Passagem da Deodato

Cartas

Em boa hora o prefeito Marcus Melo decidiu pela reabertura da passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer. Não fazia sentido o fechamento da passagem num momento em que nem as obras das passagens subterrâneas centrais estão concluídas e os túneis operando em sua totalidade. Valeu a gritaria dos comerciantes e funcionou o bom senso do prefeito. E que esse episódio sirva de exemplo para que outras medidas não venham a ser tomadas de maneira açodada, sem que fossem ouvidos, com antecedência, os principais interessados – no caso, os comerciantes da área abrangida pelo fechamento da via – e também sem um plano para ajustar a nova situação às necessidades de quem, no caso, se utilizava daquele espaço. Que sejam levadas em conta, de agora em diante, as lições que o episódio deixou para que confusões como aquela não voltem a ocorrer em nossa Cidade.

José Maria de Almeida

jomaral2000@hotmail.com