Passado, presente e futuro

Editorial

A festa de Santo Ângelo, que começa esta semana na capela tricentenária de Jundiapeba, nos permite desenhar a Mogi das Cruzes dos sonhos. Aquela Cidade capaz de conviver harmonicamente com seu passado, cuidando para que o presente vislumbre o futuro com otimismo. Emblematicamente, uma dentre nossas construções mais históricas, é vizinha da Mogi globalizada, aqui representada pelo Club Mad Like Paradise, empreendimento de Fumio Horii, mogiano por adoção, agora administrado por uma das maiores empresas hoteleiras do mundo. Hierosolimitano (gentílico dos que nascem em Jerusalém), Ângelo foi um carmelita que viveu entre 1185 e 1219.

Em sua honra, a Ordem do Carmo erigiu a capela, há 279 anos. Dois séculos e meio depois, quando foi construída a repre- sa de Taiaçupeba, o empreendedor Horii idealizou a ocupação de áreas, em seu entorno, degradadas pela mineração. Daí nasceu, vizinho da área religiosa, o maior resorte da região metropolitana de São Paulo.

Amanhã, enquanto famílias procedentes de várias partes do mundo estiverem usufruindo o conforto do Lake Paradise, devotos de Santo Ângelo dedicarão o dia a serviços de capinação e limpeza no perímetro da capela.Em perfeita harmonia.

O resort, com seu campo de golfe de 18 buracos e o esplendor do lago da represa, dispõe de 374 apartamentos, 3 bares e 2 restaurantes. Além das inúmeras piscinas, quadras e salões de reunião e lazer. A capela, na simplicidade de sua construção, nos remete à vida no período colonial e também oferece acomodação, em alas há pouco construídas. Em total sintonia com o edifício histórico.

A festa de Santo Ângelo, este ano capitaneada pelo casal Marcos e Cláudia Regueiro, começa de fato na sexta-feira (5), com eventos nos dias 6, 7 e 8 de maio. O Lake Paradise segue com intensa programação por todo o ano.

O mais significativo de tudo, neste caso, é que as duas entidades, que nos permitem enxergar uma Cidade de convivência harmônica, em nada dependem do chamado poder público. Talvez, por isso mesmo, sobrevivam com o respeito e a admiração da comunidade.