Participação feminina em campanha acaba na Justiça

Informação

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo (PRE-SP) ingressou na Justiça com ações contra oito partidos políticos por descumprimento da exigência legal de promover a participação das mulheres na política e por desvirtuamento de conteúdo dos programas que foram veiculados em emissoras de rádio e televisão. As ações ajuizadas no último final de semana são resultado da fiscalização que a PRE mantém em relação aos programas partidários e se referem aos cinco primeiros meses do ano, conforme esta coluna já havia antecipado, tempos atrás. A Procuradoria requereu, em seis ações ingressadas junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que o PSOL, PR, PP, PSDC, Solidariedade e PTN recebam como punição a redução de tempo em seus programas, equivalente a cinco vezes o tempo que não foi utilizado para promoção da participação da mulher na política, segundo informa a assessoria da PRE paulista. Em relação ao PSDC, SD e PTN também foi registrado o desvirtuamento do conteúdo veiculado nos meios de comunicação, assim como também ocorreu com o PDT e o PRB. No final do ano passado, a PRE expediu recomendação aos promotores eleitorais do Estado para que investigassem possíveis casos de candidaturas femininas falsas, ou seja, aquelas que foram apresentadas apenas para simular que os partidos e as coligações estivessem cumprindo a cota de gênero em suas chapas. Os principais indícios de possíveis candidaturas falsas seriam a pronta renúncia, a ausência de movimentação financeira pelas campanhas e votação zero no pleito, situações que, segundo a Procuradoria, são indícios claros de que as candidatas não fizeram campanha, tendo sido arregimentadas pelos partidos apenas para dar a aparência que cumpriam a cota de gênero. No Estado de São Paulo, 2.355 candidatas não receberam voto algum nas eleições do ano passado. Um detalhe: desse total, 1.237 estão em situação de suplência, o que quer dizer que, eventualmente, poderão assumir como vereadoras em suas cidades, mesmo não tendo recebido um voto sequer.

Fora da agenda

A Globonews noticiou, ontem à tarde, que o presidente Michel Temer recebeu, “fora da agenda”, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto para tratar diretamente com ele dos votos do PR para impedir a aprovação no plenário da Câmara, da denúncia em que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o acusa de crime de corrupção passiva. A repórter justificou o encontro pelo fato de Costa Neto ainda da as cartas dentro do PR, partido que mantém sob seu comando o Ministério dos Transportes e órgãos correlatos.

Recordista

Além de ser um campeão em vendas de CDs, DVDs e livros, o padre cantor Alessandro Campos acaba de incorporar mais um recorde à sua carreira de sucesso. Ao assinar contrato com a TV Gazeta, na última terça-feira, para apresentar um programa vespertino dominical, a partir de agosto próximo, ele passa a ser o único apresentador de tevê com três programas diferentes em canais distintos. Junto com seu novo projeto, ele continuará apresentando a sua programação sertaneja na Rede Vida e TV Século 21.

Balanço

O petista Rodrigo Valverde realiza, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal, uma prestação de conta dos primeiros seis meses de atuação como vereador, em Mogi. Correligionários, amigos e eleitores estão sendo convidados para acompanhar o balanço, onde ele deverá destacar as suas principais propostas e as dificuldades que a oposição vem enfrentando para fiscalizar o Executivo, em razão da ampla maioria do prefeito no Legislativo.

Jornada Caipira

O médico ortopedista Marcos Antonio Nali, da Imot, participou, com duas aulas, da Jornada Caipira de Cirurgia do Joelho, em Piracicaba. O mogiano abordou o tema Artroplastia Unicomportamental, um novo tipo de operação realizada com frequência em países europeus e nos EUA, que consiste na implantação de uma prótese de apenas um compartimento, geralmente na região do medial, que substitui a articulação do joelho. “Por ser uma cirurgia menos agressiva, tem menores riscos de complicações e recuperação mais rápida”, explica Nali, que realiza tal operação em Mogi.

Cotidiano



Frase

Os partidos políticos existem para alcançar o poder.

Ulysses Guimarães (1916-1992) foi político e advogado brasileiro, um dos principais opositores à ditadura militar