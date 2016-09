Parque Leon Feffer atraiu público de diversas Cidades

Comentários (0) Cidades Like

SILVIA CHIMELLO

O Parque Leon Feffer, em Braz Cubas, já faz parte do circuito de lazer não apenas dos mogianos, mas também dos moradores de municípios vizinhos que se encantam com a beleza natural e a estrutura oferecidas aos visitantes. Neste feriado da Independência do Brasil muita gente procurou o espaço de lazer, frequentado por esportistas, casais e especialmente famílias que passaram o dia no local.

O parque é considerado uma “ótima” opção para o ajudante Ronie Matos Santos e sua mulher Clara Patrícia Faria de Souza. O casal, que mora nas proximidades, na Vila Estação, disse que frequenta o Leon Feffer há muito tempo para oferecer um pouco de diversão aos três filhos pequenos. “Eles adoram vir aqui porque podem ficar à vontade, jogar bola, brincar na areia e curtir os brinquedos. É uma opção bem mais barata do que ir com os três filhos ao Shopping”, compara.





O encanador Reginaldo Antunes dos Santos, morador de Guaianases, é outro que sempre leva a família para passar o dia no Leon Feffer. Ontem, ele reuniu um grupo de amigos para um churrasco em um dos quiosques instalados no local. “Aqui tem tudo de bom. Além da tranquilidade, a gente pode apreciar as belezas naturais e se divertir. Já virou um ponto de encontro entre amigos e parentes”, afirma.

O montador Claudinei Ferreira de Senna, de Suzano, revela que chegou bem cedo para conseguir reservar um quiosque e aproveitar o dia. “Fizemos caminhada, jogamos bola e também churrasco. O lugar é maravilhoso”, enfatiza. Ele também trouxe amigos, como o auxiliar de laboratório Claudenor Francisco da Silva Junior, para conhecer o Feffer. “É muito melhor do que esperava e com certeza vou voltar outras vezes”, acrescentou.

“Esse local é lindo, sensacional. Estamos surpresos com as belezas naturais”. A declaração é do assistente administrativo Marcos Paulo dos Santos, que junto com a mulher, a técnica de enfermagem Geane Moura Araújo e a cachorra Lani visitaram o equipamento público pela primeira vez. O casal, que trocou São Paulo por Mogi, onde reside há um mês no Mogi Moderno, conta que está começando a conhecer a Cidade que escolheu para morar “por considerar a característica interiorana, a localização estratégica e suas belezas naturais”.

A exuberância da natureza também foi destacada pelo eletricista Celso Kon, um dos frequentadores assíduos do espaço que utiliza para caminhadas. No entanto, ele chama atenção para a necessidade de investir mais na preservação ambiental e limpeza da área. “Temos o privilégio de poder desfrutar desse espaço maravilhoso e precisamos nos preocupar em ajudar a cuidar daqui, não espalhar lixo, trazer o saquinho para recolher fezes dos cachorros, entre outras pequenas ações que podem fazer a diferença”, orienta.

Recentemente, o Leon Feffer ganhou destaque na mídia por conta do grande número de lâminas de barbear encontrado no local. Funcionários recolheram 26 quilos do material espalhado em diversas áreas do parque. Há investigações, mas ainda não foi apontado culpado. Pessoas que trabalham no espaço disseram que passaram a ter atenção redobrada com a limpeza da área para manter a segurança dos visitantes, especialmente das crianças, que brincam por toda parte.

Outra preocupação é com relação à fiscalização. Houve relatos sobre casos de furtos e roubos naquela área, mas os visitantes afirmam que a presença da Guarda Municipal tem sido mais efetiva nos últimos tempos, o que ajuda a amenizar o problema.