Parque Francisco Affonso começa a agendar visitas nesta terça-feira

DESTAQUE

Será aberto nesta terça-feira (7) o agendamento para a próxima visita monitorada ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Melo, na Serra do Itapeti. No último sábado, a unidade de conservação reconhecida pelos governos do Estado e Federal recebeu o primeiro grupo de visitantes deste ano, formado por 22 pessoas. A reserva pertencente ao Município possui 352,3 hectares e 300 espécies da fauna e flora catalogadas em pesquisas realizadas no local.

No passado, o equipamento público chegava a receber milhares de pessoas apenas num final de semana e possuía atrações como pedalinhos em um dos lagos e um teleférico. Seguia uma concepção diferente da implantação, após um acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público, nos anos 1990, que privilegiava a atenção ao meio ambiente.

O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Daniel Lima, destacou as características do Parque Municipal, diferente dos três outros que recebem milhares de pessoas aos finais de semana (Centenário, Leon Feffer e da Cidade). “As pessoas vêm até aqui para resgatar o contato com a natureza, buscar saúde. As trilhas têm o simbolismo de resgate deste contato e também o de mostrar como a natureza se recompõe”, disse.

“É uma recordação muito boa. Lembro quando era aberto e as pessoas vinham para fazer piquenique ou andar de teleférico. Voltar aqui é muito bom e ver que o parque está muito bem cuidado. É importante termos esta unidade de preservação, ainda mais em nossa região, que é cercada de Mata Atlântica. Assim, nossos filhos têm a possibilidade de conhecer esta diversidade”, disse o administrador de empresas Eduardo Kabaya.

São realizadas visitas mensais à reserva municipal. A próxima será no dia 18 de fevereiro. As pessoas interessadas podem acompanhar a programação, divulgada pela Prefeitura, para fazer o agendamento. Informações pelo telefone 4798-5959.