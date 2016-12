Parque da Cidade será inaugurado na sexta-feira

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Depois de ser utilizada durante anos como ponto de uso de drogas por dependentes químicos, de despejo de lixo e de atração de animais peçonhentos, uma área de 55 mil metros quadrados (m²) remodelada e com projeto arquitetônico assinado por Ruy Ohtake reabre as portas na sexta-feira, a partir das 10 horas, como o Parque da Cidade. O novo espaço público municipal deve atrair milhares de pessoas e terá atividades esportivas e culturais de forma regular, com professores e instrutores todos os dias. Os banheiros contarão com chuveiros para que os frequentadores possam tomar banho depois dos exercícios. O local será monitorado por câmeras de vigilância e um guarda municipal morará nas dependências do espaço.

O prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) visitou o local ontem de manhã, acompanhado de alguns secretários, para verificar como estão os trabalhos de conclusão da obra. Esta será a última da gestão dele depois de oito anos na Prefeitura de Mogi das Cruzes.









“É um local no coração de Mogi que antes estava degradado, abandonado e servia para abrigo de marginais e consumo de droga. Era praticamente uma cracolândia em Mogi. Com empenho da Prefeitura, a área foi recuperada e aqui foi criado um projeto que une educação, esporte, lazer e contemplação da natureza. É um parque para todos. Ele vai oferecer esporte coletivo, descanso, caminhada, aulas de esportes, entre outras atividades. É uma área muito grande. A gente pode ter centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Os guardas e monitores estarão em constante ação e observação do espaço público. As atividades vão ser implantadas aos poucos”, afirmou à reportagem.

O secretário municipal de Segurança, coronel Eli Nepomuceno, disse que a Guarda Municipal fará um serviço específico no Parque da Cidade. “Todos os dias, pelo menos, seis agentes estarão monitorando toda a extensão do Parque, por motos ou bicicletas. Além disso, um guarda vai se mudar para cá com a família. Ele será uma espécie de ‘zelador’ do local”, disse. Câmeras deverão ser implantadas nos próximos meses e uma mini-central de monitoramento será montada na administração do espaço de lazer.

Os cuidados com a segurança estão em alta para evitar casos de violência como os registrados no Parque Municipal Leon Feffer, na Vila São Francisco, em Braz Cubas. Lá foram contabilizados seguidos casos de assaltos a frequentadores e, no momento mais curioso, o aparecimento de milhares de lâminas de barbear pelas areias do playground.

Os processos

Alguns moradores do Parque Santana, bairro em que fica o novo parque, ingressaram na Justiça contra a Prefeitura para tentar barrar a implantação do espaço de lazer. As alegações foram as mais variadas, desde a não autorização para a abertura de um borboletário (substituído no projeto por um orquidário) até o dilema com uma arena multiúso construída no local. Chegou-se a cogitar que apenas este espaço poderia comportar, pelo menos, cinco mil pessoas e os moradores locais ficaram preocupados com os impactos que grandes shows trariam à região. “Isso é tão pouco que não vale a pena citar. Eu tenho convicção que todos que visitarem vão se encantar com o que vão encontrar”, afirmou Bertaiolli.

Estrutura

Com a ideia de unir atividades de lazer, cultura e esportes, o Parque da Cidade, no Parque Santana, contará com quadras poliesportivas e galpões com aulas de técnicas de luta e dança, além de banheiros adaptados para banhos depois de práticas esportivas. Churrasqueiras espalhadas pelo espaço foram recuperadas.

O secretário municipal de Obras, Claudio de Faria Rodrigues, destacou que, apesar de o projeto ser assinado por Ruy Ohtake, o local conta com características mogianas, como o espaço destinado às orquídeas, uma das identificações da Cidade. “No início, chegamos a pensar em pôr o borboletário, mas optamos pelo orquidário por representar outra riqueza de Mogi. São três prédios com áreas esportivas, administrativas e o orquidário. O complexo de quadras é formado por 10 equipamentos. São duas quadras de areia (vôlei e beach tennis), dois campos de grama sintética, duas quadras de tênis, uma quadra poliesportiva e três modalidades de street ball. Há uma pista de caminhada de um quilômetro que é interessante porque tem áreas planas, de subida e descida”, disse.









Jardim

Nesta abertura, o orquidário do Parque da Cidade começa a funcionar com a exposição de 150 orquídeas produzidas em Mogi das Cruzes. Quando o clima ficar mais ameno, a previsão é de que mais 50 sejam colocadas no local.

O local ficará sob supervisão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Mogi. De acordo com a Prefeitura, serão colocadas 150 orquídeas de diferentes espécies no local. A medida foi implantada para valorizar a produção da planta que ocorre em larga escala em Mogi, sobretudo, nas imediações do Distrito do Taboão. As orquídeas são uma referência produtiva da Cidade no Estado. O projeto do orquidário foi acrescido ao original por causa da retirada do borboletário no parque. O espaço fica na região central do espaço e conta com estruturas metálicas para sustentação das plantas.

Funcionamento

O funcionamento do Parque da Cidade, na área do antigo Clube Siderurgico, será das 7 às 19 horas todos os dias, mas terá horário especial nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Professores de educação física vão dar aulas diárias à comunidade. Um projeto deverá formar grupos de corredores de rua.

O gestor do Parque será o atual secretário-adjunto de Esportes e Lazer de Mogi, Carlos Frederico Abib. “Uma das características do novo espaço é proporcionar ensino e atividades regulares aos frequentadores. Por meio de cadastros na secretaria do espaço, as pessoas vão conseguir agendas horários nas quadras e participação nas aulas de artes marciais, futsal, vôlei, basquete, entre outras modalidades a serem ensinadas aqui. Nós teremos cinco professores e dois estagiários de educação física que darão aula. Além disso, nós teremos uma escolinha para formar futuros corredores de rua”, afirmou.

O funcionamento do Parque da Cidade terá horários especiais nesses dias. Na sexta, ele ficará aberto das 10 às 19 horas. No sábado, véspera de ano novo, será das 7 da manhã às 17 horas. No dia 1º será das 10 às 19 horas. A entrada é gratuita.

Abertura

Alguns espaços do Parque da Cidade, a ser aberto ao público a partir de sexta-feira, têm nomes em homenagem a personalidades que marcaram Mogi das Cruzes. O espelho d´água, na entrada do espaço de lazer, pela Rua Jardelina de Almeida Lopes, se chamará Nelson Albissú, em lembrança ao escritor paulistano que morou por décadas em Mogi e morreu no início de dezembro.

Um ginásio destinado ao público da terceira idade prestará homenagem ao falecido deputado Maurício Nagib Najar, que intermediou junto ao Governo Federal, há décadas, o repasse do terreno à Prefeitura.

Lazer

Enquanto as atenções se voltam ao novo Parque da Cidade, outros espaços de lazer públicos espalhados por Mogi geram críticas por parte dos frequentadores por causa da falta de segurança e falhas de manutenção. Um deles é o Parque Leon Feffer, na Vila São Francisco. O publicitário Humberto Alves Berlofa, de 46 anos, foi andar de bicicleta com a filha e se surpreendeu com o mato alto e a falta de guardas municipais no local. “Achei que depois do caso das lâminas de barbear (até hoje sem solução), a segurança daqui havia sido melhorada, mas isso não aconteceu. Vi uns jovens nadando no lago, lá atrás, o que é proibido, mas não tem ninguém para impedi-los. Se a gente procura algum guarda, não acha. Não tem aqui”, lamentou.

No Parque Centenário, em César de Souza, por muito tempo os frequentadores reclamaram da estrutura do local. A ponte sobre o Rio Tietê, uma das atrações locais, está fechada ao público.