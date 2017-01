Parque da Cidade registra alagamento em diversos pontos

QUADRO DESTAQUE

As famílias que foram ao novo Parque da Cidade nos últimos dias tiveram dificuldades para caminhar no espaço de lazer, localizado no Parque Santana, que está literalmente debaixo d’água. É difícil para qualquer um fazer uma caminhada sem sair com os sapatos sujos de barro. A grama está encharcada. Há vários canteiros de jardins submersos. A Prefeitura admite problemas no sistema de drenagem e promete providências.

O equipamento está com alagamento em vários pontos por causa de problemas no sistema de drenagem. Porém, a situação se agravou mais nos últimos dias por conta do grande volume de chuvas registrado na Cidade.

Levar a família na expectativa de viver alguns momentos de lazer no local é muito complicado. Para algumas crianças acaba sendo uma diversão, quando as mães as deixam brincar no meio da lama, mas a situação vem gerando críticas por parte dos usuários que chegam para fazer caminhada, andar de bicicleta ou apenas visitar o local.

O secretário municipal de Obras, Walter Zago, informa que os problemas são levantados pela Prefeitura em conjunto com a Demax Serviços e Comércio Ltda., empresa responsável pela construção do parque, para que tudo possa ser corrigido.

A Secretaria Municipal de Esportes, que utiliza o complexo esportivo do Parque da Cidade para cursos e atividades esportivas também está ajudando nesse processo. A Pasta alega que se trata de algumas questões pontuais, sem prejuízos à programação.

“Já tivemos duas reuniões com a empresa a fim de que pudéssemos passar um pente fino para fazer uma revisão e regularizar a situação”, disse Zago, que também atribuiu parte do problema à chuvarada dos últimos dias. Mas, de qualquer forma, o secretário admite a necessidade de revisão no sistema de drenagem.

Ele assegura ainda que a Demax já vem tomando providências dentro das atuais possibilidades, porque terá que esperar alguns dias para reduzir o volume de água e iniciar algumas intervenções, muitas delas impossíveis de ser feitas no momento por causa das chuvas.

Além disso, a pintura da pista de caminhada do novo parque, inaugurado há menos de um mês, já está comprometida em alguns trechos. “Vamos elencar todos os itens para serem revistos e corrigidos”, reforça o secretário.

Atualmente, a empresa realiza a troca da cerca, substituindo o muro alto que cercava o espaço por gradil, garantindo uma visão mais ampla do espaço. As obras ainda não estão totalmente concluídas, porque há uma grande área na reserva pela qual a Prefeitura ainda briga na Justiça para conseguir anexar ao Parque da Cidade.

O equipamento instalado em uma área de 55 mil m2, onde funcionou os antigos clubes Siderúrgico e Campestre, foi projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake, com objetivo de unir educação, esporte, cultura e lazer. Conta com quadras poliesportivas, orquidário, arena para shows, vestuários, lanchonete e churrasqueiras e permanece aberto diariamente, das 7 às 19 horas.