Parque da Cidade recebe o Dia do Desafio nesta quarta-feira

QUADRO DESTAQUE

O Parque da Cidade será palco, na próxima quarta-feira, dia 31, do Dia do Desafio, uma iniciativa que busca incentivar a prática de atividades físicas pela população. Para marcar a data, uma série de atividades estão previstas a partir das 8 horas. A participação é gratuita.

Pela manhã, a programação terá aulas de zumba, às 8h15. A partir das 9 horas, estão previstas aulas de alongamento e de ginástica funcional, além de clínicas de futebol society, tênis de campo, beach tênis e basquete. Em parceria com o Sesc, também serão disponibilizadas atividades de softball e frisbee.

Já durante a tarde, a programação começa às 13h30, com as mesmas atividades realizadas pela manhã. Às 15h, acontecerá uma aula de zumba e, às 16 horas, fechando as atividades, aula de alongamento. Também serão disponibilizados brinquedos infláveis para as crianças, das 9h às 10h30 e das 13h30 às 15h30.

Neste ano, Mogi das Cruzes disputará o Dia do Desafio com a cidade peruana de Comas. Para participar, os mogianos devem praticar pelo menos 15 minutos de atividades físicas e fazer o registro junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) pelo telefone 4798-4087.

“O objetivo do Dia do Desafio é fazer com que as pessoas observem a necessidade de fazer exercícios diariamente. Além desses grupos que participarão das atividades promovidas pela Prefeitura, as empresas, escolas, clubes e academias também vão estimular seus funcionários e alunos a participar do desafio. Nós receberemos os dados até as 16 horas da quarta-feira e transmitiremos o resultado para a organização do evento”, explica o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. Durante a semana, o espaço recebe uma média de 2 mil visitantes por dia. Aos sábados e domingos, a frequência aumenta entre 5 mil e 8 mil pessoas por dia. O local oferece atividades em 22 modalidades, com uma programação que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos.

O Parque tem entrada pela Avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à Praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito), e funciona todos os dias, das 7h às 19h.