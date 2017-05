Parque Centenário recebe Caravana das Artes neste domingo

Caderno A - Capa

Neste domingo, o Parque Centenário de Mogi das Cruzes será palco do projeto Caravana das Artes, que reunirá ao longo do dia atividades culturais como espetáculos de dança, teatro, cinema, oficinas circenses, brinquedos infláveis, além de muita música e animação. O projeto conta com recursos da Lei Rouanet.

Trata-se de uma ação itinerante do Instituto Eco Ambiental em parceria com as secretarias municipais de Cultura e do Verde e Meio Ambiente.

Entre as atrações, estão as performances de três companhias de teatro. Uma delas é a Cia. de Teatro São Genésio, que vai apresentar a peça ‘O Menino do Dedo Verde’. As outras são a Tearts Educ, que se fará presente com a montagem ‘O Pequeno Príncipe’ e o Grupo Zapt com o ‘Teatro de Bonecos’.

Os shows musicais também fazem parte da programação. Além da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, que fará um concerto ao público, está programada a apresentação da Banda Victor e Reymond.

Outro segmento bastante presente no evento é a dança, que estará representada por diversas escolas de dança de Mogi das Cruzes. São elas: Escola de Dança Baila Comigo Mogi, Baraúna Academia, Luxor Escolas de Dança do Ventre, Cia de Dança Silmara Couto, Regina Ballet, Bust a Move e Casa do Hip Hop e Ballet Flamenco Daniela Varejão.

O público presente também poderá assistir a uma sessão de cinema, com curtas metragens que serão exibidos ao longo do dia. Já as crianças terão a chance de participar de diversas oficinas culturais como a de pintura facial, desenho, pintura com giz de cera e guache, bexigas esculturais, oficina de pipas e também de arte circense.

O evento terá ainda a participação da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Centro de Reabilitação Neurológica Joyce Mello Yamato (Cerenejmy).

O objetivo da Caravana das Artes, que é um projeto itinerante, é difundir os diversos elementos da cultura popular brasileira e também apoiar grupos culturais da região de Mogi das Cruzes, alcançando o máximo de pessoas em suas manifestações culturais. Exatamente por isso, ela mistura entretenimento, lazer, aprendizado e interação.









A programação vai se estender das 9h às 17h30 e é inteiramente gratuita.