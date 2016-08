Parque Centenário ganha jardim japonês

Comentários (0) Cidades Like

Na programação de aniversário de Mogi será inaugurado nesta quinta-feira (1º), às 14 horas, o Jardim Japonês do Parque Centenário, com cerca de 50 árvores de origem oriental, entre elas pinheiro japonês, glicínia, camélia vermelha e amarela, junípero, buchinha, nandina e plátano.

Para a composição do jardim, a Prefeitura chamou membros da colônia japonesa da Cidade, que fizeram o plantio e a doação de mudas. A estrutura também deve receber colaborações de forma contínua. As primeiras árvores foram recebidas em 17 de agosto. O plantio teve início no dia seguinte e continuou por uma semana.

O mês de setembro ainda segue com uma série de inaugurações, como a entrega da reforma e acessibilidade do prédio da Prefeitura, no próximo dia 6, da Unidade Básica de Saúde do Alto do Ipiranga, de duas unidades do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer), um em César de Souza e outro em Jundiapeba, além da Pinacoteca, no próximo dia 24, entre outras. (D.S.)