Paróquia do Rodeio realiza ação com sem-tetos

A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, localizada no Rodeio, realiza neste domingo (4) uma ação com pessoas em situação de rua na Praça Oswaldo Cruz, região central de Mogi das Cruzes. O evento marca a canonização da beata Madre Teresa de Calcultá, que acontece no Vaticano, e tem cerimônia comandada pelo papa Francisco.

O objetivo da iniciativa é evangelizar os “irmãos de rua”. Para isso, haverá uma programação com missa, adoração ao Santíssimo Sacramento, lanche comunitário, show e o envio dos membros da equipe a um dos principais locais de concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação começa as 9 da manhã.

De acordo com um dos coordenadores da pastoral, Douglas Roberto, “A ideia surgiu por causa da canonização dela neste 4 de setembro, no Vaticano pelo Santo Padre, papa Francisco, já que o grupo leva o nome dela”, disse.





A Pastoral de Rua concentra as atividades na Praça Oswaldo Cruz, além de pontos como lojas e agência dos Correios, local utilizado por estes irmãos. “A gente leva pão e café, mas eles precisam mesmo é de cobertores, por causa do frio que costuma fazer durante as noites”, acrescentou.

Os interessados em realizar doações ou participar da pastoral, além de celebrar o dia da canonização pode comparecer neste domingo, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Rua Pero Fernandes Sardinha, 108, no Rodeio.