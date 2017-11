Parlamentares em débito com o Taboão e Agestab

Informação

Os deputados que representam a Região do Alto Tietê junto à Assembleia Legislativa estão em débito com o futuro distrito industrial do Taboão, em Mogi, e com os dirigentes da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab). Apesar de muitas promessas e de algumas iniciativas frustradas, os parlamentares não conseguiram avançar nas principais reivindicações daquela localidade, em especial a abertura de um novo acesso para o Bairro a partir da ligação rodoviária Ayrton Senna. Até mesmo a Frente Parlamentar, criada com toda pompa pelo deputado Marcos Damásio (PR), não conseguiu avançar além de algumas poucas e improdutivas investidas junto às autoridades ligadas aos problemas daquela região. A tal Frente Parlamentar, presidida por Damásio, com Estevam Galvão (DEM), Gondim Teixeira (SD) e Ricardo Madalena (PR) como membros efetivos, além de André do Prado (PR) e mais 22 parlamentares de diferentes partidos, conseguiu, no máximo, dar continuidade a um trabalho da Agestab junto aos Correios e estender, em cerca de 5 km, o roteiro de entrega de correspondências, antes limitado às proximidades do Centro de Detenção Provisória (CDP), e agora chegando até a sede da Associação Agrícola do Itapeti. O outro lado do Taboão, onde estão várias empresas, junto à Estrada Abílio Gondim Pereira, ainda não recebe correspondências entregues pela ECT. Um absurdo. Quanto ao novo acesso e outras reivindicações, tal Frente chegou, no máximo, ao vice-governador Márcio França (PSB), que simplesmente descartou apoio ao Taboão por ser uma área de empresas particulares. Como se empresas privadas não recolhessem impostos. França falou o que quis e não ouviu o que deveria ter ouvido. O esperado encontro dos empresários com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) até hoje continua na promessa. Os deputados da Região, todos integrantes da Frente, não conseguiram demonstrar poder de influência suficiente, ao menos para obter uma audiência com o governador, no Palácio dos Bandeirantes. Levá-lo até o Taboão para conhecer o seu potencial e ser recepcionado pelos empresários? Nem em um sonho de uma noite de verão. Sem o respaldo político necessário, tem cabido somente à Agestab tentar encontrar soluções para os problemas do Bairro e de suas empresas. Algo inaceitável para uma Região que possui quatro representantes junto à Assembleia Legislativa. Mas que, na prática, parece mesmo não ter nenhum.

Aterro

As terras excedentes da área em construção do Rodoanel Mário Covas têm destino assegurado: a área pertencente ao empresário Fumio Horii, paralela à linha férrea, entre os distritos de Braz Cubas e Jundiapeba. O terreno está sendo aterrado e preparado para receber futuros investimentos comerciais, residenciais e industriais. Fala-se até mesmo num novo shopping center.

Mudanças

Um grupo de vereadores está discutindo diretamente com o prefeito Marcus Melo (PSDB) as mudanças que deverão ocorrer na legislação que dispõe sobre o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na Cidade. As alterações serão feitas em função de medidas tomadas em nível federal a respeito do imposto, entre elas, a que estabelece o percentual mínimo de 2% para cada Município. A legislação municipal espera abranger setores atualmente isentos da cobrança, como a Netflix, por exemplo.

Expectativa

À vontade e fazendo política no cargo de secretário-adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, o mogiano Romildo de Pinho Campello (PV) enfrenta um dilema. Continuar ao lado do secretário José Penna, na área estadual, até o final do próximo ano – se não houver intercorrências –, ou deixar o posto para concorrer a deputado federal ou estadual pelo seu partido, nas futuras eleições. Há quem aposte na segunda hipótese.

Novos rumos

Fontes bem informadas, ligadas aos meios políticos locais, dão conta de que o vice-prefeito Juliano Abe (PSD) estaria analisando vários convites para trocar de legenda, que lhe foram encaminhados por diferentes partidos. O objetivo é assegurar as condições necessárias para que ele possa disputar a eleição para deputado estadual, no próximo ano. A situação de Abe no PSD tornou-se inviável após a agremiação decidir pelo apoio à reeleição de Marcos Damásio à Assembleia Legislativa, numa dobradinha com Marco Bertaiolli (PSD) para deputado federal.

Cotidiano



Frase

Inflação baixa e dentro da meta é condição necessária, mas não o suficiente, para que o País cresça.

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda do governo do presidente Michel Temer