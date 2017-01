Cartas

Na edição de 05 de janeiro este jornal informou que as fachadas dos antigos imóveis localizados nos números 642 e 636 da Rua Coronel Souza Franco foram “envelopadas” por folhas metálicas (…)

Da forma com que foi feita esta estranhíssima e singular estrutura, toda a água das chuvas que vêm do telhado caem sobre a parede! Seria uma nova técnica de demolição de paredes de taipa de pilão?

Gostaria de saber quem é que vai se responsabilizar se as paredes ruírem. O Comphap? Secretaria de Planejamento?

Em ata do Comphap também foi constatado que paredes internas foram demolidas! Assim é que a Lei de Tombamento “protege” os imóveis da Cidade? Já não bastou aquela casa na Rua Barão de Jaceguai, que colocaram uma porta de aço no final do ano passado e ficou por isso mesmo?

João Benedito Camargo

jbcamargo@hotmail.com