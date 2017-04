Parecer do TCE aponta problemas em contas de ex-presidentes da Câmara de Mogi

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

O excesso de cargos comissionados na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (145 ao todo, 115 deles destinados aos 23 gabinetes), apontado em parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em 2015, levou à realização de um concurso público para o preenchimento de diversas vagas no Legislativo, contudo, até o momento, três meses depois da avaliação e com a classificação já divulgada, os aprovados não foram convocados. Recursos ingressados para questionar a classificação oficial emperram a convocação.

O imbróglio com as contas da Casa de Leis começou em 2013, quando houve o aumento no número de vereadores da Câmara. Eram 17 e o total subiu para 23. Cada parlamentar tem direito a cinco assessores. Em resumo, até 2012, o quadro de assessores de gabinete (que são de confiança) era de 85 pessoas. A partir de 2013, este montante foi para 115, um aumento de 35% entre as duas legislaturas. A ampliação no número de vagas de vereadores foi um fenômeno que aconteceu em paralelo com outras cidades brasileiras e a justificativa é o aumento da população nos municípios.

Em 2013, a presidência da Câmara era de Rubens Benedito Fernandes (PR). Procurado pela reportagem, ele comentou sobre a transição ampliada que enfrentou. “Não houve um aumento desenfreado dos cargos porque eu quis. Houve um aumento no número de vereadores, algo que aconteceu em sincronia com outras câmaras do Brasil, e mais seis vagas de vereadores foram abertas. Para que esses parlamentares sejam empossados, eles precisam ter funcionários, caso contrário o gabinete não funciona. Fiz todos os esclarecimentos a respeito disso. Não foi um fenômeno desenfreado, havia uma razão para aquilo”, disse o ex-vereador.

Presidente na sequência, Antonio Lino da Silva (PSD) foi notificado pelo MPE e TCE sobre o volume elevado de cargos de confiança. Questionado por O Diário, Lino afirmou que precisa haver uma divisão de linhas de cargos no Legislativo. “O TCE e o MPE consideraram os assessores de gabinetes como funcionários efetivos, mas não são. Se olhar sob este aspecto, aumenta mesmo. O que precisa – e algumas cidades como Suzano e Atibaia conseguiram – foi a divisão desta classe de funcionários. Há os comissionados fora do gabinete e, neste aspecto, o concurso público foi feito para suprir esta necessidade. Finanças e Recursos Humanos (RH) não têm concursados, apenas comissionados. A Procuradoria Jurídica só tem dois concursados. Eu havia dito ao MPE que não conseguia fazer o concurso e chamar os aprovados em um ano, mas fiz um acordo com o MP para mandar o projeto do concurso para votação, contratar a empresa que faria as provas (Fundação Vunesp). A gestão do Mauro (que o precedeu, em 2016) fez ajustes no projeto e o Carlos Evaristo realizou o concurso”, comentou.

Ao todo, o Legislativo tem 145 comissionados (115 estão nos gabinetes, como explicado no início da reportagem) e 30 fazem ofícios administrativos. Destas três dezenas, um grupo de 17 deve ser demitido assim que o concurso for homologado pela Casa de Leis.

A classificação já foi divulgada e candidatos para a vaga de motorista ingressaram com ação para questionar o resultado da classificação e da prova prática. Depois do julgamento, se o procedimento estiver em ordem, será instituída uma junta médica para avaliar os candidatos aprovados que disseram ser pessoas com deficiência. Se esta etapa estiver sem problemas, o próximo passo é a homologação. A Câmara Municipal, contudo, não divulga uma estimativa de quando os aprovados começarão a ser chamados.

Contas de 2014

Na semana passada, as contas da Câmara referentes ao exercício de 2014, com a presidência do vereador Protássio Ribeiro Nogueira (PSD), não foram aceitas pelo TCE. O principal questionamento é em relação a uma licitação para a compra de notebooks aberta na gestão anterior, de Fernandes, que foi paga já com a Câmara sob comando de Nogueira. Protássio alega que todo o processo de licitação e aquisição dos equipamentos aconteceu durante a gestão do seu antecessor, o vereador Rubens Bendito Fernandes (PR), o Bibo. “Quando assumi havia mais uma parcela da compra para ser paga e tive que assumir esse compromisso já previsto na contabilidade da Casa, que precisava ser cumprido. Além disso, cada presidência é distinta e não posso me responsabilizar por atos de outras administrações”, reforçou. (Colaborou Silvia Chimello)