Parabéns, professor Mauricio Chermann

Opiniao

Este espaço, que tradicionalmente é assinado pelo reitor da Universidade Braz Cubas, professor Mauricio Chermann, hoje foi cedido à instituição para homenageá-lo. No início deste mês, ele completou 90 anos de idade e sua história nos enche de orgulho, tanto pela sua conduta como ser humano, como pela sua vida como educador, que o transformou em uma referência para o ensino superior não apenas em Mogi das Cruzes, mas em todo o país.

Nascido em São Paulo, o professor é um entusiasta da Educação. Iniciou na área como professor do curso secundário em 1946 e, de lá para cá, não parou de trabalhar para que a educação de qualidade, com boa estrutura e bons professores, se tornasse um modelo padrão no Brasil.

Em 1967, licenciou-se em Geografia e fez especialização em Cartografia Complexa na Universidade de São Paulo (USP), realizando estágio de Administração Escolar na Boston University. Foi professor de Geografia da Universidade Braz Cubas, diretor do Instituto de Educação Dr. Washington Luís e professor catedrático do Colégio Estadual São Paulo.

Instalou colégios em Salesópolis e Suzano e criou e dirigiu o Ateneu Mogiano. Foi também diretor de Planejamento e de Assuntos Educacionais da então Sociedade Civil de Educação Braz Cubas.

Tudo isso até meados da década de 1980.De 1985 a 1991, ocupou o cargo de pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da Braz Cubas e em 1992 foi nomeado reitor da Universidade Braz Cubas, cargo que ocupa até hoje participando de decisões e atividades da instituição.

E as contribuições do professor Mauricio para a Educação preenchem ainda uma longa lista que inclui a implantação do Núcleo de Arqueologia e do Centro de Computação Gráfica da Braz Cubas, a informatização de museus na cidade de Salvador e a atuação na Comissão Mista do Crédito Educativo junto ao Ministério da Educação (MEC), na Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) e no Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras (Crub).

Apaixonado por inovação e tecnologia, ele foi um dos pioneiros na introdução da educação a distância no ensino superior brasileiro, iniciando, em 1999, os primeiros cursos a distância em nível de pós-graduação lato sensu na Universidade Braz Cubas.

Toda essa trajetória contabiliza mais de 70 anos na área educacional e, em reconhecimento aos seus esforços para elevar a qualidade e nível da educação do nosso País, a diretoria da Universidade Braz Cubas, juntamente com o corpo docente, colaboradores e alunos, gostaríamos de deixar registrado o nosso muito obrigado e também parabenizá-lo por mais um ano de vida!

José Maria Silva Júnior é Relações Institucionais da UBC