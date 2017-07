Parabéns ao vereador

Cartas

Por coincidência, dias atrás, conversava com um amigo sobre o curriculum das disciplinas escolares para nossas crianças, jovens e adolescentes. Comentamos sobre a volta da disciplina ” Educação Moral e Cívica ” e acrescentamos a criação da disciplina ” Educação Financeira “. Sendo a primeira como já era, focada nos direitos, deveres e civismo do cidadão, e a segunda poderia abranger as noções gerais de administração financeira com objetivo de transmitir o conhecimento do equilíbrio entre receita / despesa. Assim, poderão ser úteis aos cidadãos de bem do futuro, o que talvez esteja faltando nos dias de hoje.

Sérgio Barroso

sergiobbarroso@yahoo.com.br