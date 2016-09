Para vereador, 26 candidatos são indeferidos

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



LUCAS MELONI

Vinte e seis candidatos à Câmara de Mogi das Cruzes estão com as candidaturas indeferidas, segundo dados divulgados na noite desta quarta-feira (14) pela Justiça Eleitoral. Até esta quarta-feira, 19 deles tinham recorrido para tentar reverter a situação e disputar as eleições municipais do próximo dia 2 de outubro, sendo que 7 foram liberados com recurso. Dois dos 398 pleiteantes ao Legislativo haviam sido indeferidos, mas após detalhamento de informações também poderão concorrer.

Dos três que disputam a Prefeitura, Nelson Pedro Miguel (PMN), o Miguel Bombeiro, foi o único a enfrentar problemas do tipo mas, após apresentar recurso, teve a candidatura deferida na noite desta quarta-feira. As informações estão no site no “DivulgaCand 2016”, hospedado no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Vários partidos ainda têm candidatos com os registros indeferidos: PT do B, PMN, PROS, PRP, PTB, SD, DEM, PHS, PMB, PSB, PSC, PSDC e PV. Dos 10 candidatos da chapa do PMN, sete foram liberados e três estão indeferidos, aguardando julgamento de recursos após apresentação dos documentos exigidos pela Justiça Eleitoral. O Solidariedade tem duas candidaturas com problemas.

Miguel Bombeiro explica o motivo do imbróglio que quase impediu a chapa de candidatos do PMN. “Tivemos problema com o nosso contador e com a nova exigência do TSE, de uma certidão criminal que passou a ser pedida a partir desta eleição. Entregamos a tempo e tenho confiança de que toda a chapa conseguirá disputar a eleição”, comentou.

Em 2012, ano de eleições municipais, a Cidade contou com 443 pedidos de registro de candidatos a vereador, sendo que 21 deles foram inviabilizados por decisão judicial.

No Brasil, segundo dados oficiais, até o início da tarde de ontem, 432.774 candidaturas (a Executivo e Legislativo) tinham sido aceitas pelo TSE, 12.441 haviam sido deferidas e outras 10.859 indeferidas, mesmo após apresentação e análise de recursos.

Dois candidatos que tinham apresentado recursos contra o indeferimento, Eduardo Maria da Silva (PSB) e Lorelei Laura de Oliveira (PMDB), receberam autorização para disputar depois de análise da Justiça.

O advogado Olavo Arruda Câmara, mestre em Direito Político e Eleitoral, afirma que ações do tipo demonstram o amadorismo de algumas chapas. “Os indeferimentos acontecem por três motivos: falta de documentação, candidato que já disputou eleição antes mas não prestou contas, prestou errado ou tem ficha suja. Nestas situações, não há deferimento mesmo”, explica.

Já no caso da falta de documentos, segundo Câmara, há um claro amadorismo por parte dos candidatos, um grande despreparo. “Os partidos políticos precisam fazer reuniões com os candidatos, apontar quais documentos precisam ser apresentados, onde devem ser protocolados e os prazos para que não haja o impedimento. Deve partir do candidato também o interesse em saber como viabilizar a sua candidatura. Alguns deles nunca leram a Constituição Brasileira e sequer pararam para ler a Lei Orgânica do Município e, por isso, saem por aí prometendo coisas que são de competência do Estado e da União”, disse a O Diário.