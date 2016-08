Para mogianos, impeachment de Dilma não é solução

Comentários (0) Cidades Like

SILVIA CHIMELLO

Os mogianos não estão otimistas com relação ao futuro do País e nem acreditam em mudanças positivas caso se confirme o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Muitos criticam o desempenho do presidente interino Michel Temer (PMDB) e demonstram apreensão com as medidas que possam ser adotadas se ele assumir definitivamente a Presidência da República. A antecipação das eleições de 2018 para este ano é bem-vista pela população.

A constatação foi feita por O Diário, que saiu às ruas ontem para ouvir as pessoas sobre as expectativas para o País caso o Senado decida pela retirada da petista do cargo. A maioria dos entrevistados acredita que a saída dela é irreversível, mas demonstra descrédito e avalia negativamente o atual governo Temer.

Na opinião da auxiliar de cozinha, Juliana Aparecida da Silva, de 29 anos, o melhor seria uma “intervenção militar temporária até que fosse convocada nova eleição para o Brasil”. Ela defende ampla reforma, que acabe com as mordomias e altos salários dos políticos, para que o cargo seja realmente ocupado por pessoas idealistas, compromissada com as causas populares.





A comerciante Helaine Cordeiro Rodrigues, 54, também defende a intervenção militar “para colocar a casa em ordem”. Ela acha que além de acabar com a corrupção é preciso “resgatar a instituição da família e os valores que estão esquecidos”. Helaine desaprova as medidas adotadas pelo presidente em exercício e acredita que o Brasil piorou. “Todos estão inseguros com a possibilidade de perder direitos trabalhistas adquiridos, com programas de educação e sociais”, cita, acrescentando ser favorável a uma nova eleição.

A designer gráfica Amanda Faria do Nascimento, 33, “desaprova” totalmente o atual governo. “Não votei na Dilma e cheguei a acreditar no Temer, mas estou muito mais decepcionada, porque sinto que a situação piorou, especialmente para os pobres e estudantes. A Dilma estava mais compromissada, porque pelo menos não havia riscos de cortar as conquistas sociais”, declara.

O receio com relação ao futuro foi o que demonstrou o aposentado Jaime Moraes, 68. Na comparação entre os governos, ele disse que “piorou” e que pode ficar ainda mais complicado se Temer realmente assumir. “Sou contra, porque ele era vice e traiu a presidente Dilma”, critica. Na avaliação dele, o povo é que deveria se unir, pedir mudanças e nova eleição.

“Não vejo nada de positivo. O desemprego continua crescendo, os juros se mantêm elevados, houve corte nos programas educacionais para jovens, enfim, tudo piorou”, diz o servidor público André Luiz Rabelo, 49 .

O microempresário Sergio Rodrigo Wandeghish, 41, reforça os argumentos. “O que vi até agora foi o presidente Temer acolher os corruptos e dar aumento ao funcionalismo. O que o País pode esperar?”, questiona.

Outra decepcionada com o governo Michel Temer é a taxista Alda Maria Maximiano, 56, que acha que o interino só conseguiu chegar ao cargo “no tapetão” e que “não está preocupado em promover mudanças em benefício da população, porque a ganância dele é pelo poder”. Ela citou também o desemprego, o aumento da inflação e redução de programas sociais. Além de defender a antecipação das eleições presidenciais, ela acha que as pessoas precisam escolher melhor os governantes.

A reportagem perguntou ao professor Mariano Augusto Biachile, 38, sobre as ações consideradas prioritárias e ele respondeu que o mais importante é investir em educação e gerar empregos para melhorar a vida da população. “Não acredito que o atual governo consiga reverter esse quadro, porque não tem compromisso com a população, só com seus aliados”, critica.

A dona de casa Joana D’Arc Oliveira, 51, também defende “um novo governo que encontre uma forma de acabar com o desemprego”, problema que afeta sua família. Para o mecânico Mario Augusto Oliveira, 51, uma das prioridades para o Brasil deveria ser a área da Saúde. “Mas o que a gente ouve falar é só corte em orçamento. Se já está ruim, a tendência é piorar”, comenta.

Entusiasmo e otimismo foram demonstrados pela comerciária Cinthia Faria, 30. Ela acredita que Temer tem “mais chance de melhorar a situação” e quando ele assumir definitivamente a Presidência, conseguirá a confiança de todos os setores para conduzir melhor o País.

“Tem que melhorar. Acredito no novo governo e acho que a partir de agora as coisas vão deslanchar”. A declaração é do chapeiro Joaquim Cardoso, 45, que aposta em um “futuro melhor com Temer”.