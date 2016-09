Pantanal – O moribundo

Comentários (0) Artigos Like

Perseu Gentil Negrão

Em 1978 meu querido irmão Rubinho levou-me para pescar em Miranda – MS (ele pagou, pois eu era estudante). Hospedamo-nos no centro da cidade. Para pescar, bastavam 10 minutos de navegação. Havia fartura de peixes: dourados, pintados, jaús. O Pantanal exalava vida.

Em 1992, Miranda já não era mais piscosa. Assim, fui mais longe. Foi a melhor pescaria. Papai escreveu: “Meus 3 filhos deixaram seus trabalhos e famílias e me levaram para Mato Grosso. Passamos por Campo Grande, Aquidauana e chegamos à cidade de Miranda… subimos 100 quilômetros, até o hotel, que fica no Passo do Lontra… a viagem foi um deslumbramento. As 5 da manhã, já estávamos ligando os motores dos 2 botes e navegando à montante. Ar puro, garças e tuiuiús no céu, capivaras, gaviões, jacarés, peixes, o marulhar das águas, o ronronar dos motores. Foi uma estação de cura. A companhia dos filhos amigos, a força da terra, das matas, me limparam o coração… a pescaria foi um sucesso.” (Rubens Sudário Negrão, “A Estrada da Vida”).

Anos depois, fui para Coxim-MS, onde me hospedei no rancho do bom amigo Totinho Alabarce. Na ocasião percebi que o Pantanal estava ferido. O rio Taquari (assoreado), quase não tinha peixes. Na cidade, vários frigoríficos promovendo a mortandade.





A partir de 2000 anualmente vou ao Pantanal. A cada ano, observo que os peixes estão menores e escassos. A pesca comercial permanece intensa. A fiscalização, quase inexistente.

Semana passada estive no Pantanal e fiquei em uma “praga” chamado “Barco-Hotel”. Antes de zarparmos, a simpática proprietária incentivou a modalidade do “pesque e solte”, mas, veio com essa pérola: “é bom capturar peixes, para alimentação do grupo e, também, para fazer estoque para o próximo”. Não sei onde o lixo e o esgoto do barco são descartados. O barco saiu de Corumbá e subiu o Rio Paraguai por 20 horas e, mesmo assim, raríssimos os peixes (e pequenos). Não fosse a agradável companhia dos amigos, eu teria voltado muito triste, pois constatei que o Pantanal está morrendo, face à sangria promovida pelas pescas comercial e amadora.

“Em verdade, estou ficando mole… Choro à toa. Emociono-me muito. Não sei se algum dia vou voltar ao Pantanal. Ninguém sabe nada do futuro, ninguém pode dispor sobre o destino. Não mandamos nada. Somos meras peças no jogo de xadrez da vida. Quando muito só podemos lembrar e sentir saudade… enquanto se aguarda a eternidade” (Rubens Sudário Negrão, obra citada).

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo