Editorial

É uma panela de pressão. Prestes a explodir. O Centro de Detenção Provisória do Taboão, inaugurado há 14 anos (15/10/2002), veio para solucionar um problema crucial, que atormentava Mogi das Cruzes: a velha Cadeia Pública, anexa ao 1º. Distrito Policial, na Praça Antonio Nogueira, colocava de sobressalto os habitantes de seu entorno.

Construída na década de 1950 e ampliada com os puxadinhos com que seguidos governadores do Estado insistem em brindar os prédios públicos da Cidade, a velha Cadeia Pública acabou por se transformar em um estorvo. Isso em decorrência da ocupação, por residências de classe média, do vizinho bairro da Vila Oliveira. Rebeliões de presos recolhidos às acanhadas e insalúbres celas tornaram-se ciclícas.

A questão foi, enfim, resolvida na gestão do prefeito Junji Abe, quando o governador Geraldo Alckmin inaugurou o Centro de Detenção Provisória do Taboão. Alckmin, como vice-governador, assumira o cargo em 6 de março de 2001, com a morte do titular Mário Covas.









O novo Centro de Detenção parecia um sonho. Quando foi inaugurado, apresentaram-no como a prisão do futuro. Tinha alas de celas interligadas por um eixo, prédio administrativo e sistemas avançados de segurança. A laborterapia seria uma realidade, como método de recuperação dos detentos para levá-los de volta à vida produtiva em comunidade.

Tudo isto, 14 anos depois, transformou-se. Não fosse o preparo, a consciência pessoal e a eficiência profissional dos funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária, teríamos muito mais registros além daquele anotado em abril de 2001, quando uma revolta dos presos recolhidos na instituição provocou a morte de dois deles.

Afinal, o que mais – além dessas características – pode explicar a passividade dos 1.926 presos do CDP do Taboão, que ocupam espaço dimensionado para 844 detentos? Estes números são da própria Secretaria da Administração Penitenciária, dados a público no dia 20 deste mês.