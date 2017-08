Esportes

Nas palavras do técnico Cuca, que desaprova o uso do termo “time reserva”, o Palmeiras joga hoje com um time formado por jogadores que não estão tendo muitas oportunidades.

Nomes como Prass, Tchê Tchê, Michel Bastos e Borja terão na partida contra o Atlético-PR, às 16h, no Allianz Parque, a chance de impressionar o treinador palmeirense.

Os titulares viajam para Atibaia, onde o elenco ficará até o jogo de quarta (9) pela Libertadores.

O zagueiro Luan avalia que ganhar os três pontos será fundamental para as pretensões do Palmeiras. Oficialmente, ninguém afirma que o clube desistiu do título do Campeonato Brasileiro.

“No ano passado, quando ganhamos o campeonato, viramos o turno com 36 pontos. Uma vitória vai nos deixar com 35”, afirmou o jogador.

Cuca prefere dizer que Palmeiras usa reservas contra o Atlético está usando os reservas porque o jogo contra o Atlético-PR será muito difícil, mesmo sendo em casa. “Eles vêm de uma grande vitória”.

No Atlético-PR, a situação está mais calma. A equipe vem de duas vitórias consecutivas e se afastou da zona de rebaixamento. Para encarar o Palmeiras, uma das dúvidas está no meio-campo, entre Guilherme (autor de dois gols na vitória sobre o Avaí por 5 a 0 na quinta-feira) e Lucho González.

Assim como o time paulista, o Atlético-PR também está de olho na Libertadores. Na quarta-feira, a equipe rubronegra encara o Santos, precisando ganhar por dois gols de diferença, na Vila Belmiro, para avançar ás quartas de final.