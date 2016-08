Palmeiras enfrenta o Botafogo – PB

Comentários (0) Esportes Like

Começa nesta quarta-feira (31) a edição de 2016 da Copa do Brasil para o Palmeiras. A equipe abrirá o confronto com o Botafogo-PB, pelas oitavas de final, no Allianz Parque, sem pensar nos fantasmas que já o incomodaram na competição. Ao menos no período que antecedeu a partida, o clima foi de muita tranquilidade. A descontração é explicada pelo ótimo momento vivido pela equipe, que lidera o Campeonato Brasileiro.

A tensão no início da Copa do Brasil também é minimizada pelo fato de que há clara prioridade para o Nacional de pontos corridos. Por isso, Cuca avisou que dará descanso a alguns atletas no começo do mata-mata. Só não disse quais serão eles, mantendo o mistério que gosta de adotar.

Seja qual for a escalação, a ordem é demonstrar respeito ao adversário, que está na terceira divisão do futebol nacional. Os fantasmas podem estar distantes, mas seguem na memória fracassos contra ASA, Ipatinga e Atlético-GO.