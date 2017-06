Palmeiras bate Flu e volta a vencer após 4 partidas

Esportes, Futebol

O Palmeiras se recuperou da derrota da última quarta-ferira, contra o Coritiba. No Allianz Parque, ontem, a equipe de Cuca derrotou o Fluminense, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro e chegou aos sete pontos, a seis do líder Corinthians, que enfrenta o São Paulo hoje, no Itaquerão. Foi a primeira vitória palmeirense depois de quatro jogos, consideradas a Copa do Brasil e a Libertadores. Guerra, Keno e Róger Guedes fizeram os gols palmeirenses e Henrique Dourado anotou para o Fluminense.

O encontro também foi quente nos bastidores. Durante a semana, o Palmeiras apresentou oferta verbal de R$ 40 milhões para adquirir o atacante Richarlison. A conduta palmeirense irritou os dirigentes do Fluminense, que acompanharam o clássico nos camarotes do Allianz Parque e cancelaram uma reunião que estava marcada. O jogador pediu para não atuar devido ao fato.