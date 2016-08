Palestra Jabor – 2

Comentários (0) Silene Like

Concerto

O jovem pianista Diego Novaes volta a se apresentar nesta terça-feira, a partir das 18h30 no boulevard do Mogi Shopping, dentro da programação do “Happy Hour com Piano”, que integra o projeto Mogi Musical, que acontece nos fins de tarde de todas as segundas, terças e quintas-feiras, no centro de compras.

Frida Kahlo

Fotografias do acervo pessoal de Frida Kahlo estarão expostas nas mostras “Frida Kahlo- Suas Fotos” e “Frida Kahlo- Suas Fotos – Olhares sobre o México” que serão apresentadas em duas exposições que o Museu da Imagem e do Som, MIS SP, na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, e o Espaço Cultural Porto Seguro, Alameda Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos inauguram no dia 3 de setembro, em São Paulo. A coleção, que já passou por Lisboa, em Portugal, Tijuana, no México, Kazimierowka, na Polônia, e Curitiba, entre outros locais, poderá ser conferida até o dia 20 de novembro. Para integração entre as mostras, que são complementares, os visitantes poderão utilizar o serviço gratuito de uma van, incluso no ingresso que transportará o público de um espaço cultural para o outro.

Louis Vuitton

Há 70 anos longe do mercado das fragrâncias, a Louis Vuitton decidiu retornar ao mundo dos perfumes com o “Les Parfums Louis Vuitton”, que será lançado em setembro na Europa e nos Estados Unidos, com venda apenas nas lojas da maison. Responsável pela nova fragrância, o perfumista Jacques Cavallier Belletrud criou um aroma “raro e floral” no “A Journey of Emotions”.





Next Marcos e Leda Borenstein no auditório do Cemforpe conferindo a palestra proferida por Arnaldo Jabor. (Foto: Elton Ishikawa)

Lilian Ranieri e Isabelle Salloun Pereira entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Silvia e Itamar Cruz na apresentação da palestra “Brasil, Presente e Futuro – Perspectivas para o País”. (Foto: Elton Ishikawa)

Tânia Fukusen Varjão e Marcos Melo presentes ao evento que abriu as comemorações do 55º. aniversário do Ciesp Alto Tietê. (Foto: Elton Ishikawa)

Louise e Roberto Najar também prestigiaram o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Carlos, Débora e Carlinhos Lapique. (Foto: Elton Ishikawa)

Aniversário (30)

Eduardo Miranda, Bruno Amorim Sandes, Marizilda Figueira da Silva, Edson Dahyr Oliveira, Lucas Conrrado Marrano, Leandro Augusto Marrano