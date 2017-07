Palestra de Bertaiolli na Bienal terá o PSD do Rio

Informação

Além do lançamento de seu mais recente livro, A Cidade do Saber, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli foi convidado a proferir palestra, durante o evento, abordando os principais aspectos ligados à área da Educação durante os seus dois mandatos à frente da Prefeitura de Mogi. A participação do mogiano, às 10 horas do dia 8 de setembro, já tem público garantido, pois o presidente do Diretório Estadual do PSD do Rio, Índio da Costa, decidiu transformar a apresentação do mogiano num encontro de prefeitos e secretários de vários municípios fluminenses ligados ao partido. O objetivo é fazer com eles tomem conhecimento de um modelo administrativo considerado como referência pela agremiação e que pode ser incorporado a seus atuais planos de governo. O interesse de Índio da Costa – que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de José Serra, em 2010 – em apresentar o modelo de governo do PSD para os aliados do Interior do Estado também tem a ver com a sua possível candidatura a governador do Rio, no próximo ano, mesmo período em que Bertaiolli estará disputando uma vaga de deputado federal, só que pelo Estado de São Paulo. Índio é também o atual secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio, o que lha dá cacife para recomendar a palestra do mogiano para seus colegas da administração municipal, mesmo não sendo integrantes de sua legenda. A notícia deixou o ex-prefeito mogiano empolgado, já que, inicialmente, sua participação na Bienal iria se limitar a contatos com visitantes e autógrafos nos livros que fossem comercializados. Com a ação política, tudo muda de figura.

Carmo

A pesquisadora Danielli Pereira e o professor Percival Tirapelli são os organizadores do livro Patrimônio Sacro na América Latina – Arquitetura, Arte e Cultura no Século XIX, do Grupo de Pesquisa Barroco Memória Viva, que será lançado, dia 26, durante a programação do III Seminário Internacional de Patrimônio Sacro, no Mosteiro de São Bento, na Capital. O evento prossegue até dia 29. Um dos capítulos da obra é dedicado à pesquisa feita por Danielli, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em Mogi.

Luto

Foi sepultado, ontem à tarde, no Cemitério Parque das Oliveiras, em Mogi, o corpo do juiz de Direito aposentado, Laerte Moreira, que faleceu aos 80 anos, vítima de câncer. Laerte atuou por muito tempo junto ao Fórum local, inclusive como juiz eleitoral. Depois de aposentado, foi diretor do Departamento Jurídico da Câmara, a convite do então presidente, Cuco Pereira. Atuou também na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, nos governos de Waldemar Costa Filho e Marco Bertaiolli.

Cultura

A política cultural para o Estado de São Paulo será debatida no próximo dia 27 de julho, no Memorial da América Latina, na Capital. O secretário José Luiz Penna, da Cultura, e seu adjunto, o mogiano Romildo Campello, receberão prefeitos e representantes culturais dos municípios paulistas. Do Alto Tietê já confirmaram presenças os secretários Mateus Sartori, de Mogi, e Jussara Zatsuga, de Guararema.

Viajante

Virtual candidato a deputado estadual pelo PSDB, o vereador e presidente do Conselho Regional de Odontologia (Crosp), Claudio Miyake, está percorrendo o Interior paulista, refazendo contatos com os dentistas que lhe asseguraram a reeleição na entidade, pela terceira vez, com quase 32 mil votos. Um patrimônio eleitoral digno de ser cultivado e mantido por quem sonha com uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado.

Cotidiano



Frase

A moral dos políticos é como elevador: sobe e desce. Mas em geral enguiça por falta de energia, ou então não funciona definitivamente, deixando desesperados os infelizes que confiam nele.

Apparicio Torelly, o Barão de Itararé (1895-1971), jornalista, escritor e pioneiro no humorismo político no Brasil