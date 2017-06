Pais reivindicam gestão compartilhada em creche de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Um grupo de mais de 30 pais e mães de alunos da creche do Jardim das Bandeiras, de César de Souza, realizou um protesto ontem na Prefeitura para pedir a substituição da diretoria e reivindicar o direito de participar da administração do Centro de Educação Integrado Comunitário (Ceic) Brincando e Aprendendo.

Os manifestantes, liderados pelo vereador Rodrigo Valverde (PT), formaram uma comissão para tratar do assunto, durante reunião com o prefeito Marcus Melo (PSDB) e com a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes.

Os pais disseram que estão “insatisfeitos” com a condução do processo para escolha da nova administração. A polêmica, segundo eles, começou no ano passado, quando entraram com ação judicial para pedir o afastamento dos antigos administradores por suspeitas de irregularidades. A Justiça determinou uma nova eleição para a escolha da direção da creche, que aconteceu no mês de março, quando foi escolhido o nome de Marcela Rocha para assumir os trabalhos.

No entanto, os pais, no caso de Paulo Henrique Tavares de Siqueira, afirmam que “as pessoas que têm filhos na creche não participaram da eleição”. A mãe Marli Valetim Sida acredita que a unidade “precisa ser administrada por representantes do bairro e não por pessoas de outras localidades”. “As tias estão sofrendo pressão e estamos proibidos de entrar nas dependências da creche”, disse outra mãe, Marileuza Xavier Costa Tavares.

Depois de ouvir os relatos da comissão que reforçou esses argumentos durante a reunião, a secretária Juliana explicou que a Prefeitura “acatou a ordem judicial” sobre a nova eleição de Marcela e explicou que realmente os pais não podem permanecer nas dependências da escola. Mas, mesmo assim, assumiu o “compromisso de intensificar ainda mais as visitas e supervisão na creche, com acompanhamento diário, além de deixar um funcionário da Pasta à disposição dos pais”.

No entanto, depois de sair da reunião, Valverde disse que membros da comissão falaram sobre a proposta da Secretaria ao resto do grupo, que não concordou com essa sugestão e fez uma contraproposta de gestão compartilhada. “Eles aceitam manter a Marcela na administração se houver uma nova assembleia para eleger representantes das famílias para participar da direção”, explicou o vereador. Essa nova sugestão deve ser apresentada até a próxima semana.

Juliana, no entanto, adianta que é preciso analisar a legislação e o estatuto da entidade, mas de qualquer forma, adianta que as famílias “podem e devem participar através das associações e das atividades dos filhos no dia a dia da creche”.

A atual diretora da creche, Marcela Rocha, disse que ficou surpresa com todo esse movimento e que está lá porque foi escolhida de forma legítima pelo voto dos representantes da associação de bairro, que a elegeram no dia 18 de março. “Mas quero deixar claro que meu interesse é apenas o de ajudar a comunidade e oferecer um atendimento de qualidade às crianças”, concluiu.