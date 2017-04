Pai fará manifestação na véspera de julgamento do acusado de matar sua filha

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Atualmente pai de um filho, de 24 anos, e há quatro anos cuidando dos netos Samuel, de 11 anos, Sunamita, de 7 anos, e Higor, de 4 anos, Edilson Pereira dos Santos, de 49 anos, disse, ontem de manhã, que conseguiu um tempo para planejar a manifestação em busca de Justiça que irá promover com cerca de 60 pessoas, segundo acredita, às 14 horas de segunda-feira, no Largo do Rosário, na região central de Mogi das Cruzes. O ato acontece na véspera do julgamento do agricultor Edmilson de Toledo Castilho, de 36 anos, preso no Centro de Detenção Provisória, no Bairro do Taboão, desde 17 de outubro 2013. Ele vai a julgamento no próximo dia 25, terça-feira, no Fórum de Mogi das Cruzes, por matar com 11 golpes de faca a esposa dele, Keila Jane dos Santos, de 23 anos, filha de Edilson, no banheiro da residência do casal, na Rua José Araújo, 30, no Bairro do Quatinga, na zona rural de Mogi. Para ele e os moradores do Bairro, o crime não pode ser esquecido e o resultado do júri valerá de certa forma para todas as mulheres vítimas de violência por parte dos homens.

Após ser capturado pela Polícia Militar, ele foi autuado em flagrante por Homicídio no 4º Distrito Policial, em Jundiapeba, pelo delegado César Donizeti Benedicto e removido ao CDP, de onde será levado terça-feira direto ao Fórum. Ele alegou ciúmes para tentar justificar o crime. No curso do processo surgiu uma outra versão: que teria praticado crime sexual, mas a denúncia foi arquivada pela Justiça.

“Hoje, eu tenho a guarda dos meus netos, estão crescendo e eu e a minha esposa procuramos levar a vida adiante”, disse Edilson Pereira. Ele contou que a filha conheceu Edmilson com 15 anos, ela ficou grávida, casaram e conviveram por 9 anos. “Eram evangélicos, ele tocava e ela cantava na igreja, não havia problemas aparentes”. Com tristeza, o trabalhador lembra que “no dia do crime que foi praticado no banheiro, os meus netos Samuel e Higor estavam no local. Foi uma crueldade”, concluiu.

As camisetas produzidas por Edilson já estão preparadas. Ele mandou estampar a fotografia da filha Keila Jane com a seguinte frase: “Esperamos com fé que a Justiça seja feita”.