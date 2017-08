Pai é suspeito de assassinar rapaz que bateu no seu filho

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O assassinato de Lucas Godoy de Lima, de 26 anos, ocorrido em 22 de abril deste ano, na Estrada Evangelho Pleno, na Volta Fria, em Jundiapeba, foi esclarecido pelo delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios de Mogi e a sua equipe. Os autores do crime são Valnir Cardoso da Silva, de 34 anos, Leonardo do Nascimento Rodrigues, de 32 anos, já indiciados pelo homicídio, além de Denik dos Santos Ribeiro, o “Ban”, de 25 anos, e Antenor Ortega Júnior, de 41 anos. Os dois últimos estão foragidos.

Nesta segunda-feira (31), o delegado Rubens Angelo explicou que o motivo da execução foi uma briga por causa de um narguilé, entre Lucas e o filho caçula de Antenor Ortega. O pai protetor, Antenor, planejou o homicídio. “Ele combinou com o Denik para atrair Lucas até a Estrada do Evangelho, onde eles iriam curtir narguilé. Antenor, no entanto, convidou outros dois comparsas, Leonardo e Valnir para participarem do crime”.

No local, Denik desceu e foi ao encontro dos cúmplices, porém Lucas ficou encostado no seu carro, quando de repente levou dois tiros no peito e morreu. O grupo pegou o corpo e o jogou em um ponto isolado da Volta Fria. Leonardo e Valmir estão presos por furto no Centro de Detenção, no Taboão, onde foram indiciados pelo assassinato. A pedido da autoridade, os quatro tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.