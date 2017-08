Pai e filho detêm suspeito de assalto em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O assaltante Thiago de Oliveira Dutra, de 28 anos, continuava, nesta terça-feira (1º), preso no Centro de Detenção Provisória, no Bairro do Taboão. Ele fugia de bicicleta quando foi capturado pelo policial civil Edson Britinho, o qual pediu ajuda para o seu filho Victor, de 22 anos, para conter o bandido.

Thiago havia roubado R$ 300,00 do Gran Autoposto Ltda, em César de Souza. Ele foi conduzido ao Distrito Central, por Britinho que estava de folga. “Tive apoio ainda do meu parceiro Osni, do Garra”.

Na Delegacia, onde foi autuado em flagrante por roubo, Thiago de Oliveira lamentou a sua vida. Ele alegou que se aproximou dos frentistas (Dora Machado e David Sobral) e consumou o assalto.