Pai e avô inspiram pediatra mogiano

Circuito

A infância do mogiano Daniel Naufel foi um pouco diferente e desde então ele admirava dois médicos: o pai Henrique Naufel e o avô Onofre Zambuzzi. Quando surgiam as oportunidades, mesmo criança, não perdia a oportunidade de estar no ambiente clínico. A proximidade com a área da saúde não deixou dúvidas e aos 18 anos Daniel estava matriculado em medicina, na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), onde se formou em 2010. Hoje, ele está a frente da Clínica Infantil São Nicolau, além de atuar em outros hospitais e no meio acadêmico.

Por gostar muito da área de diagnósticos, o médico fez especialidade em radiologia e diagnóstico por imagem e, dentro desta, fez ainda ama subespecialidade em medicina interna. Os estudos, que duraram quatro anos, aconteceram em Campinas, no Hospital Vera Cruz, e na Capital, na Santa Casa. Depois disso, inspirado pelo pai e o avô foi ter a mesma especialização de ambos: a pediatria.

A família de Daniel está há tempos ligada à São Nicolau. Tudo começou 47 anos atrás, quando Onofre, ao lado de outros quatro sócios, fundou a clínica. Há aproximadamente 10 anos, então, Henrique, ao lado da esposa Cristina Naufel, que é farmacêutica, comprou de vez a unidade de saúde. Desde que se formou, Daniel trabalha no centro médico e, agora, além de atender, consegue exercer sua primeira residência, já que o local oferece radiografia digital e ultrassonografia. O mogiano é também o coordenador do lugar.

Primeira clínica infantil da Cidade, Daniel garante que a tradicional São Nicolau está em constante modernização. Atualmente, o centro conta sala de observação, especialidades pediátricas, diagnósticos por imagens e é ainda uma centro de vacinação para crianças e adultos. Para estar sempre atualizado, anualmente ele ao lado do pai, do irmão Pedro, também médico, e do irmão Lucas, estudante de medicina, vão para o exterior. Em família, eles participam, por exemplo, do Congresso da Academia Americana de Pediatria e do Curso Anual de Neonatologia da Universidade de Miami.

Daniel atua como professor de Saúde Pública, dentro do curso de medicina da UMC, onde é também o coordenador de residência médica em pediatria. O médico atende no Pronto Socorro infantil do Hospital Santana, além de ser plantonista na maternidade do Hospital Santa Maria.

O pediatra terá agora a oportunidade de cuidar de uma criança sua. Casado há dois anos com Mayara Naufel, o casal espera há sete semanas o primeiro filho. Por isso, Daniel que adora um churrasco com os amigos, passará a dar um tempo nas festas, para que possa se dedicar à gravidez da esposa. (Larissa Rodrigues especial para O Diário).

Curto-Circuito



Viver em Mogi é… Desfrutar da proximidade da família e dos amigos mesmo nos dias corridos.









O melhor da Cidade é… A localização – perto da praia, da capital, aeroporto e de Campos do Jordão.

E o pior? Desviar dos buracos das ruas enquanto se dirige.

Sinto saudade… Das tardes de “bate-papo” com meu avô Onofre

Encontro paz de espírito… Em Deus e Jesus

Pra ver e ser visto… Na Clínica Infantil São Nicolau

Meu prato preferido é… Lasanha

Livro de cabeceira… Bíblia

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa? Camiseta polo.

O que não tem preço? O sorriso no rosto de uma criança





Uma boa pedida é… Um bom jantar e um bom vinho com a família toda reunida

É proibido… Ser infeliz

A melhor festa é… Qualquer uma com a minha esposa.

Convite irrecusável… Churrasco com os grandes amigos

O que tem 1001 utilidades? Meu Iphone e meus aplicativos

Meu sonho de consumo é… Um Hospital Infantil para Mogi das Cruzes

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida? Meu casamento e a notícia recente de que vou ser papai

Cartão-postal da Cidade… Parque Centenário

O que falta na Cidade? Um Outback

Qual é a química da vida? Acreditar em Deus e que tudo pode ser ainda melhor

Deus me livre de… Inveja, traição e mentira.