Padre Alessandro relata drama vivido com equipamentos de saúde em Mogi

Acostumado a se valer de canções, orações e das palavras contidas nas sagradas escrituras para ajudar seus seguidores a enfrentar momentos difíceis, o padre cantor Alessandro Campos viveu uma situação oposta e dramática, no último final de semana. Na quinta-feira, pela manhã, horas depois de haver chegado à sua casa, no Aruã, de madrugada, retornando de seus programas de televisão, foi chamado às pressas pela irmã: sua avó, dona Joana Miguel, 92, que o criou desde menino, estava “à beira da morte”, sofrendo convulsões.

Desesperado, ele correu para o Distrito de Braz Cubas, onde ela mora, em busca de socorro. Começava ali um verdadeiro calvário que levou o religioso a conhecer de perto as dificuldades e a dura realidade dos hospitais público e privado da Cidade, até conseguir internação numa Unidade de Terapia Intensiva particular.

Ainda sob os efeitos do que aconteceu na véspera, padre Alessandro fez um depoimento emocionado, durante a homilia de uma missa celebrada na última sexta-feira, em que ele começou cantando a música “Noites Traiçoeiras”, que diz “Se a cruz pesada for/ Cristo estará contigo/ E o mundo pode até/ fazer você chorar/ Mas Deus te quer sorrindo”.

A seguir, parte do depoimento do padre Alessandro:

“Estou aqui celebrando uma das missas mais difíceis de toda a vida de sacerdote. Se você que está aqui me assistindo e diz que está sofrendo, você é um mal agradecido. Sofrimento é o que eu enfrentei no dia de ontem, durante todo o dia, dentro de um hospital, vendo chegar e sair gente de todos os tipos e de todos os sofrimentos. Eu havia chegado em casa de madrugada e antes de dormir, me preparei para resolver 32 itens de uma agenda para quinta-feira, escrevi numa folha de sulfite tudo que tinha para fazer. Só que o ditado popular – você faz um plano e Deus faz outro – aconteceu comigo. Às sete horas da manhã, o telefone toca e era minha irmã, dizendo que minha avó estava morrendo, lá na cama, em casa. Ela está tendo convulsão.

Desesperado, saí correndo e a primeira coisa que disse foi: ‘Me espera chegar’. Então me lembrei da unção dos enfermos que já havia preparado para que um dia pudesse dar à minha avó. Entrei no carro e fui correndo e dizendo para não deixarem a ambulância levá-la antes de eu chegar. Só que quando eu cheguei, a ambulância já tinha levado.

E levaram para um hospital conhecido como Luzia de Pinho Melo, um hospital público de Mogi das Cruzes, que é um pedacinho do inferno. Cheguei lá e numa sala que cabem 15 doentes, parecia ter 200, com uma médica e alguns enfermeiros. Fui pedindo a Deus no caminho, que me desse tempo de levar a unção dos enfermos para a minha avó, lembrando que na minha infância, ela me fez prometer que não a deixariam levar para o SUS. Ela queria morrer em casa. Outro pedido era que não gostaria de ser enterrada em ‘caixão de genro’, porque ‘alguns genros fizeram planos funerários e me colocaram neles.’ ‘Por que não me dão presentes em vida? Querem me dar um caixão, mas você não vai deixar’. Um dia, conversei com ela: ‘Vó, quando a senhora estiver morta, a senhora vai com qualquer caixão que chegar, o mais barato (risos). ‘Não, meu filho, você não fazer isso comigo não’.

Que experiência péssima! Na porta da emergência, eu fiquei totalmente desorientado, só pensava em tirar minha avó dali para levar a outro hospital. Não porque ela fosse melhor do que as outras pessoas que estavam ali. Nós somos pobres… embora vocês não acreditem… Mas eu queria, ao menos, dar a ela um final de vida digno, onde eu pudesse estar junto, no quarto, na UTI, ao lado e… no hospital público, numa sala de emergência, vocês sabem como é: uns 200 doentes e uma médica e alguns enfermeiros e auxiliares para atender a todos eles…









Esse é o nosso Brasil. Naquela hora me causou uma revolta dos políticos, que seu pudesse jogar uma bomba lá em Brasília eu jogava. É desumano, simplesmente desumano. Liguei então para o secretário e, com muito custo, consegui uma ambulância UTI para transferi-la para o Hospital Santana, que não atende a particulares, somente convênios, mas abriu uma exceção para mim. Uma bela exceção. Ela na emergência, com tudo pronto para subir, mas primeiro tem de se fazer um depósito de R$ 30 mil.

A experiência difícil que eu vivi foi olhar aquelas senhoras idosas gritando, agonizando, até que definitivamente consegui colocar minha avó numa UTI e por muito tempo não quero ouvir o som de uma sirene, pois dentro da ambulância eu não sabia se ouvia a sirene ou os gritos de dor de minha avó.

Mas o curioso é que diante desse sofrimento, eu sempre pensava em Jesus. Dizia para ele: ‘Senhor, o que eu tenho de fazer nessa hora?’ Então me lembrei da última frase da minha música: Nada, nada, nada… Porque na vida, o dinheiro, o sucesso e as vaidades, nesse momento, não valem nada, nada, nada…

Então eu percebi que nós reclamamos de barriga cheia… Se eu perguntar a cada um de vocês, ou para quem estiver em casa, quentinho no sofá da sala, sempre terão alguma reclamação a fazer. Dirão que estão mal. Estão nada…

Você não sabe o que é sofrimento. Queridos, nós temos muito mais motivos para louvar e agradecer a Deus do que para pedir. Quando você estiver com depressão, angústia, desanimado da vida, vale lembrar que mesmo assim, tem casa, comida, roupa lavada, saúde, família, empregos, amigos, vai fazer uma visitinha a qualquer hospital público do Brasil, pois eu acredito que não é só em Mogi que acontecem problemas, é em todo o País. Vá fazer uma visitinha ao Hospital do Câncer, a um asilo – não os chiques, onde até eu quero morar – para ver o que é sofrimento.

Ainda que soframos, que desanimamos, não podemos perder a fé. Você pode perder a fama, o sucesso e o dinheiro, mas não pode perder a fé, porque lá na UTI só cabem você e Jesus Cristo”.

Por diversas vezes, durante o depoimento que prosseguiu por mais alguns minutos, padre Alessandro se emocionou a ponto de chegar às lágrimas.

Os apelos do padre para que todos orassem por sua avó foram ouvidos. Dona Joana melhorou e muito rapidamente. Ontem, ele postou um vídeo nas redes sociais, cantando junto com ela, ainda no hospital, a moda de viola “Rio Pequeno”, que ambos gravaram no mais recente CD do religioso.