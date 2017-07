Pacientes de outras cidades superlotam hospitais de Mogi

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Mogi das Cruzes viveu dias difíceis com a superlotação da maternidade da Santa Casa de Misericórdia e ainda busca soluções para resolver o déficit nos leitos do setor e da UTI Neonatal. A situação se repete nos hospitais e nas unidades de pronto atendimento do Município. O secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, alega que a redução de 8% no número de pacientes com convênio médico e à deficiência da rede de atendimento em outras cidades como causas para o aumento no número de atendimento do Município.

Só no Pró-Criança, 30% dos atendimentos do último fim de semana são de migrantes. Do total, 60% vêm de Suzano, cidade que espera a entrega da unidade do Hospital das Clínicas e tem processo licitatório desde 2015 de R$ 30 milhões do Governo Federal para a construção do Hospital Regional.

Cusatis disse a O Diário que a rede de Unidades de Pronto Atendimento (Upas, UBSs e os prontos-socorros da Santa Casa e Hospital Municipal (PS Infantil) é acima do padrão recomendado pelo Ministério da Saúde. E, mesmo assim, elas registram superlotação, num reflexo do atendimento feito a moradores de outras cidades da Região.

“São cinco unidades, além do Pronto-Socorro infantil do Hospital Municipal, em Braz Cubas, e o PS da Santa Casa. Juntos, eles são sete serviços de atendimento de urgência e emergência enquanto o Estado mantém apenas o Luzia. Sempre atendemos a demanda de outras cidades, mas nas últimas semanas, essa realidade aumentou muito e reflete diretamente (na qualidade) no serviço oferecido”, pontuou.

Por mês, segundo ele, Mogi atende 70 mil consultas de urgência e emergência e 30 mil na rede básica. Até maio, entre 10 e 15% deste total era de pacientes de outros municípios, mas, nas últimas semanas, ele tem aumentado e chegou a 25%.

No final de semana, quatro pacientes graves estavam sendo mantidos nas UPAs do Oropó e Rodeio por falta de leito nos hospitais. O secretário explicou que, no pronto atendimento, apenas 3% necessitam de transferência para uma unidade hospitalar.

No ano passado, O Diário mostrou que Mogi das Cruzes estava longe de alcançar o número mínimo de leitos hospitalares recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o atendimento adequado à população. À época, a recomendação era de três a cinco leitos para cada mil habitantes, e a Cidade contava com 1.9 vagas para cada mil.

Agora, segundo o Ministério da Saúde, os pedidos de habilitação de leitos são feitos pelos gestores estaduais e municipais. “Quando o gestor solicita abertura de leitos, o valor passa a ser inserido no teto de média e alta complexidade do Estado ou do Município. Cabe ao gestor solicitar abertura de leitos no Sistema de Implementação de Políticas Públicas em Saúde, procedimento necessário para liberação do recurso”, disse em nota a Pasta.









O presidente da Comissão Especial de Vereadores (CEV) de Saúde, o médico Chico Bezerra (PSB), admite o problema. “A gente sabe da deficiência do setor em Itaquaquecetuba, em Suzano, o possível fechamento do hospital de Poá e já atendemos Biritiba, Salesópolis e Guararema. Então, a nossa estrutura não consegue suportar tudo isso”, pontuou.

O parlamentar vê como alternativa o funcionamento do novo Hospital das Clínicas, construído pelo Governo do Estado, ao lado do atual, que atende pacientes crônicos, em Suzano. “Esse novo hospital teria o mesmo peso do Luzia de Pinho Melo”, comenta.

Outra alternativa seria melhorar a estrutura de Poá. O município é o quarto com maior quantidade de pacientes que buscam atendimento em Mogi, segundo os dados do Pró-Criança. Para reduzir essa procura, a Região espera que o Governo do Estado assuma a administração do Hospital Guido Guida, hoje mantido pela Prefeitura.

O temor é o fechamento desse serviço, já anunciado pelo prefeito Gian Lopes, por falta de condições financeiras para mantê-lo em funcionamento. Poá vive uma difícil expectativa: a possibilidade de uma mudança na lei do repasse do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), que pode reduzir o orçamento municipal em 30%, num ano de corte brutal na arrecadação geral dos municípios.