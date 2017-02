Ouvidoria Municipal

Cartas

Gostaria de registrar o bom atendimento recebido na Ouvidoria da Prefeitura. Semana passada minha mãe, uma senhora com 78 anos, foi até à Prefeitura para registrar uma reclamação sobre buracos na rua de casa, além de pedir informações sobre o Pró-Híper. Era horário de almoço e havia poucos funcionários na sala. Então, o próprio responsável pela Ouvidoria, senhor Luiz Suzuki, a atendeu de maneira muito atenciosa, prestativa e com a maior paciência do mundo. Em geral, costumamos ser tão mal atendidos no serviço público que quando acontece o inverso ficamos surpresos. Oxalá o prefeito consiga tornar o bom atendimento uma das marcas do seu governo, que está apenas começando.

Luiz Nascimento Souza

