Ouvidoria Móvel traça diagnóstico de serviços

Informação

Um diagnóstico da qualidade dos serviços prestados à comunidade pela Prefeitura Municipal começou a ser traçado, durante o dia de ontem, por um novo serviço colocado em prática, inicialmente, junto à Unidade de Pronto-Atendimento do Bairro do Oropó. Uma unidade da Ouvidoria Móvel do Município passará a atuar junto a órgãos de atendimento ao público para ouvir o que os munícipes têm a dizer sobre a qualidade dos serviços prestados, além de sugestões para melhorar o relacionamento desses setores com a comunidade. Ontem, as primeiras horas de atuação da Ouvidoria Móvel no Oropó foram acompanhadas de perto pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), que está otimista com os resultados a serem obtidos com o trabalho. “Vamos colocar o Gabinete do Prefeito – ao qual a Ouvidoria está subordinada – mais próximo da população”, afirma Melo, demonstrando que uma das preocupações de seu governo será estar o mais próximo possível da comunidade, para saber o que ela precisa e de que maneira vem recebendo os serviços oferecidos pela Prefeitura para que sejam feitas as adequações necessárias ao atendimento à população. Segundo Melo, a etapa inicial do trabalho da Ouvidoria Móvel será computada e avaliada no início da próxima semana para saber o que terá de ser alterado na forma de prestação de serviços da UPA. “A pesquisa irá nos dar um diagnóstico do trabalho da UPA”, diz Melo, lembrando que após as avaliações, será definido qual o próximo equipamento municipal deverá receber a pesquisa da Ouvidoria. Ainda na manhã de ontem, o prefeito participou, ao lado da secretária Neusa Marialva, de uma blitz realizada junto ao Largo Bom Jesus, de um contato com pessoas em situação de rua, primeiro passo para possíveis encaminhamento delas para serem reintegradas às respectivas famílias, ou para serem tratadas em clínicas para dependentes de álcool ou drogas mais pesadas.

Suspeição

“O fato de o ministro Teori Zavascki ter sido relator do processo da Lava Jato, o maior caso de corrupção do País, não deixa de atrair para si a suspeição de que a queda do avião não tenha sido um acidente”, afirmou o vice-líder do PV na Câmara, o deputado Roberto de Lucena. “É necessário que haja uma apuração aprofundada para que não paire na história uma nuvem de dúvidas, o que certamente traria desdobramentos indesejáveis à recente história do País”, garantiu.

Fempi

A Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetuba (Fempi) inaugura, na próxima quinta-feira, dia 26, a sua nova sede, no Centro daquela Cidade. O prédio pertencente ao empresário Hassin Ali hammoud, o Hassune, será dotado de equipamentos de mobilidade para deficientes, auditório para 50 pessoas e outros espaços para atender aos empresários de Itaquá e Alto Tietê. “A nova sede comprova o crescimento e força da Fempi”, diz o presidente Augusto César Santos.

No túnel

A passagem subterrânea do Centro passou no primeiro teste do carro quebrado. Por volta de 21 horas de domingo, um veículo apresentou problemas mecânicos e acabou parando no interior do túnel. Empurrado até a parte mais larga, na subida que leva para o Mogilar, o automóvel não impediu a passagem dos demais. Mas assustou muito motorista que teve de se desviar do obstáculo para evitar um acidente.

Crianças

Apostando na identificação de seu trabalho com as crianças, o padre Alessandro Campos está preparando, para o início do próximo ano, o lançamento de um CD e DVD voltados exclusivamente para o público infantil. Também não está afastada a hipótese de inclusão no mesmo pacote de algo voltado para a televisão. Além de fazer programas semanais nas redes católicas Viva e Século 21, o religioso disse, durante entrevista a este jornal, que tem propostas para atuar também na Band, Gazeta e Rede TV.

Cotidiano



Frase

Não conto moedas, conto almas que conquisto para Jesus Cristo.

Padre Alessandro Campos, questionado sobre seus ganhos, na entrevista para este jornal, no último final de semana