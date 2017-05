Os vinhos de Mogi

Chico Ornellas, Cronicas

Seria de todo improvável, não fossem as provas documentais que registram Mogi das Cruzes como pioneira da produção vinícola, em bases econômicas, no Estado de São Paulo. Produzia uvas de qualidade e os vinhos dela resultantes também figuravam entre os melhores do País.

Duvidam? Pois acreditem: Joaquim Xavier Pinheiro e Antonio Mendes da Costa figuravam entre os viticultores de respeito, 200 anos atrás. Em especial Mendes da Costa, que aqui cuidava de um vinhedo de 70 mil cepas da uva “Isabel”, capazes de lhe fornecer 160 pipas de vinho. Cada pipa, na concepção da portuguesa Douro – a mais antiga região demarcada do mundo – equivale a 550 litros. Sim: Antonio Mendes da Costa lançava ao mercado, em 1853, 88 mil litros de vinho por ano. Tudo saído de Mogi das Cruzes.

O que Antonio Mendes da Costa fez por aqui foi seguir a trilha de Joaquim Xavier Pinheiro, grande proprietário no século XIX, senhor de escravos que lançou, em Mogi das Cruzes, os primeiros empreendimentos da vinicultura paulista. Xavier morreu em outubro de 1875; estava pobre.

Pena que a Cidade, àquele tempo, não passava de um vilarejo sem a cultura da documentação. Que só é possível obter, em lascas, consultando os arquivos do Instituto Agronômico de São Paulo. Em paralelo a Mendes da Costa, outros habitantes daqui dedicavam-se a essa atividade, como meu tataravô José Franco de Camargo (acho que herdei dele o prazer pelo vinho) e Cândido Toledo Ribas.

Por essa época, incentivado pelo irmão José Honório Silveira da Motta, o Barão de Jaceguai também incursionou pela seara, importando variedades da Argentina. Bem que tentou a produção em larga escala, mas não teve êxito.

CARTA A UM AMIGO

A Arquitetura como estilo, não como causa

Anatole Koop, crítico russo, sugeriu-me o título deste breve texto. Após passeio a pé, domingo de manhã, por Mogi. Somente compreendemos uma cidade se caminhamos por ela. De carro, nossa apreensão fica difusa e se dilui. A atenção exigida dirigindo, ou sentado como passageiro, com nossos 80 quilos dentro de um amontoado de plástico e lata de 800 quilos, não permite distração.

Caro Chico,

Na nossa Cidade as tipologias das novas construções obedecem ao estilo das revistas de decoração, com revestimentos duvidosos. A preocupação com escala, ou o entorno pré-existente, na maioria dos casos inexiste. Muita construção, pouca arquitetura.

As antigas construções são confundidas como velhas, destruídas e transformadas em estacionamentos sem nenhuma segurança, agrupando o maior número possível de autos, desfigurando, principalmente, a área central.

As memórias, materiais e imateriais, tão corajosamente defendidas em seus artigos são queimadas por interesses egoístas. A paisagem urbana fica esquizofrênica e cega por muros cada vez mais altos, grades e portões imensos de aço que apitam, ao fechar ou abrir. Tudo incentivado pela indústria midiática que gera o medo e a insegurança.

O desejável adensamento vertical em áreas com infraestruturas, liberando o térreo para o uso público, drenagem e convívio, é feito a partir da implantação de 20 casas no terreno, onde antes havia apenas uma. Uma rua seca e privada no, centro geométrico do espaço, define o desenho desta nova forma de viver na Cidade.

Este desenho está em todas as cidades latino-americanas, em maior ou menor escala. Somos reféns de uma metodologia de ocupação do território em lotes, desde as Sesmarias. Método imposto pela Metrópole e do qual temos muita dificuldade de nos libertar. Em Mogi, nossas duas serras e o rio nos permitem pensar em outras alternativas mais leves e inventivas. Ainda é possível!

Há uma certa magia nesta situação privilegiada geográfica, talvez devêssemos sugerir a inclusão de uma disciplina, desde o ensino fundamental, sobre “História das Cidades”, com ênfase em Mogi. É urgente educarmos nossas crianças para este futuro.

…A cidade é moderna, dizia o cego ao seu filho…, entoa Milton em uma bela canção. Nossas cidades, na América, estão condenadas a serem modernas, contemporâneas, significando necessariamente produzir informação, espaços públicos, riqueza, manter seus patrimônios históricos em harmonia com seus valores sociais, naturais e econômicos. Uma cidade para todos.

O inverso desta perspectiva é a arquitetura de estilo, de época, preocupada apenas com imagem, espetáculo, transformada em adorno elegante como um colar ou um brinco que serve em qualquer orelha.

A arquitetura contribui para a identidade de uma civilização. Tem caráter de permanência, é parte da expressão cultural de uma coletividade. É uma causa, não um estilo.

Quais são as causas, os objetivos na ocupação territorial de Mogi das Cruzes para os próximos 25 anos? Até quando continuaremos comprando passagens para visitarmos as belas cidades feitas pelos outros, em outros lugares? Temos competência e experiência histórica na arquitetura e na engenharia brasileira para desenhar e construir belas cidades.

É necessário vontade política, dimensão ética, e os recursos econômicos surgem. Convocar os múltiplos agentes sociais, habitantes de diferentes situações econômicas, todos sem exceção. Equipes multidisciplinares inventando uma cidade nunca vista antes, onde seremos os habitantes nunca imaginados. Mais fraternos, gentis e belos, porque felizes.

O parâmetro mais preciso para medir o real progresso coletivo de uma cidade é saber da alegria e do afeto do povo que nela vive.

Chico, sei ser esta reflexão uma utopia de caráter educacional, mas estou convencido ser essencial para uma educação profunda, desfazer a primeira educação. Tenhamos ousadia em desfazer nossa viciada visão sobre cidade, urbanismo, arquitetura, vida coletiva e natureza. Ela foi tecida em modelos passados que não nos servem mais.

Caro Chico, esclareço ser esta última frase homenagem ao poeta Belchior, que há pouco nos deixou.

Abraços do

Ciro Pirondi









FLAGRANTES DO SÉCULO XX

QUEM É

O melhor de Mogi

A Avenida Capitão Manoel Rudge, que se transforma em um boulevard de serviço, comércio e lazer gastronômico. Por conta exclusiva dos empreendedores da área.

O pior de Mogi

Dá uma tristeza pensar no que poderia ter sido e não foi. É o caso de vários clubes daqui, como o União FC, o Clube Siderúrgica

e o Feital Velho.





Ser mogiano é…

… ter comido sagu na cantina do Grupo Escolar Coronel Almeida. Servido em xícara de louça.