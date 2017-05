Os vinhos de Mogi – II

Chico Ornellas



A pesquisa histórica é como garimpo: você sempre sabe o que procura, nunca sabe o que vai encontrar. Foi assim com o texto publicado aqui no domingo passado, mostrando o trabalho de vinicultores em Mogi das Cruzes, pioneiros nessa atividade no Estado de São Paulo, em meados do século XIX. Creio que o mesmo tenha ocorrido com o amigo João Camargo. A partir do publicado – e uma dose de paciência – ele me enviou muitas outras informações sobre o tema.

Informações coletadas em notícias dadas a público no mesmo período. Como do “Jornal do Commercio”, que circulou no Rio de Janeiro a partir de agosto de 1827:



“Em Mogy das Cruzes o maior cultivador, tenente-coronel Antonio Mendes da Costa, conta com 70.000 exemplares de videira Izabel, tendo produzido no último anno 100 pipas de vinho tinto, ao qual impoz denominação de Vinho Ypiranga. Este agricultor tem vendido a 200$ a pipa de Vinho Ypiranga e a 400$ a dos vinhos brancos que denomina Flor de Uva e Lagrimas de Uva. Usa apparelhos dos typos mais aperfeiçoados que vio na Europa e nos Estados Unidos. Há em Mogy das Cruzes outros cultivadores, entre os quaes o barão de Jaceguay, José Honorio Silveira da Motta, major José Franco de Camargo e capitão Manoel Candido de Toledo Ribas”.

Não satisfeito com seu garimpo, foi lá João Camargo à primeira página da edição de 10 de maio de 1888 do jornal O Estado de S. Paulo. Ali, descobriu que 10 famílias tirolesas cultivavam, na Zona Norte de São Paulo, 60 mil videiras; outras tantas havia no entorno da Capital, todas não chegando aos 70 mil pés do mogiano Antonio Mendes da Costa.

Em bebidas, Mogi tinha, em 1873, segundo o Almanaque da Província de São Paulo, 8 produtores. Só um de cerveja (padre Nuno de Faria Paiva, na Rua do Chafariz) e 7 de vinho: Antonio Affonso Fernandes (Rua do Ypiranga), Antonio Rodrigues da Cunha Pacheco (Rua do Belém), major Felicíssimo Franco Ferraz (Rua do Carmo), Francisco Floriano de Carvalho (Rua Nova), alferes José Fernandes da Cruz Bonilha (Rua do Carmo), alferes José de Mello Franco (Rua Nova), padre Nuno de Faria Paiva (o mesmo da cerveja, Rua do Chafariz), Rodolpho Lehmann (Rua do Patrocínio) e capitão Rodrigo Gomes Vieira de Almeida (Largo Alegre).

Era tanta a fama de Antonio Mendes da Costa que clubes comunitários de São Paulo promoviam excursões a Mogi, para conhecer sua quinta. Um dos passeios, por trem, foi vendido a 2$000 (réis, a moda de então), para o dia 26 de outubro de 1884.

Mas, diacho, onde ficava a vinícola de Antonio Mendes da Costa? João Camargo também descobriu, ao consultar o Almanaque de 1918, onde o então proprietário da área, Manoel Correa da Rocha, anuncia o seu loteamento, delimitado pelas atuais Avenida Pinheiro Franco e ruas Francisco Franco, Ipiranga e Tenente Manoel Alves.

Para convencer eventuais compradores, o vendedor elenca, no anúncio, mogianos que já adquiriram propriedade ali: Alfredo Moreli, Anna Arouche, Antonio Joaquim Lazaro, Antonio José Carlos, Antonio Marques de Souza, Antonio Rodrigues, Antonio Santos Cardoso, Benedicta Maria da Conceição, Cesar Gusmati, Ramon Perez, Emília Coimbra, Fernando Tancredi, Francisco Antonio Maciel, Francisco Ferreira Lopes, Henrique da Costa, Henriqueta Arouche, João Vicente d’Oliveira, José da Silva, Andronico Oliveira Lobo, José Ferreira d’Almeida, Luiz Delclós, Maria da Rocha Correia, Nabor Arouche, Pedro Zanete, Rodrigues Negreiros e Sypriano Martins.

CARTA A UM AMIGO

A rua da minha infância









Meu caro leitor

Nela vivi 24 anos, o maior tempo que já passei em uma única casa. Entre 1947 e 1971, quando me casei, a Rua Isabel de Bragança foi meu microcosmo, meu mundo pequeno. Dali sai para meu primeiro dia de aula, no Instituto Dona Placidina e para o trote na Faculdade de Direito Braz Cubas. Para o batizado, pelo padre Lino dos Santos Brito, na velha Matriz de Santana e para o primeiro baile, no Itapeti Clube. No quintal aprendi, com muitos tombos e raladas, a andar de bicicleta e nele, com 15 anos, meus pais me permitiram a primeira empreitada: construir, em alvenaria, uma casa de bonecas para minha irmã e suas amigas. Compras, mão de obra e tamanho, tudo que eu decidisse, por conta deles. Já no curso ginasial, para ir à escola, bastava atravessar e entrar pelo portão lateral do Liceu Braz Cubas.

O endereço – Rua Isabel de Bragança, 224 – foi o primeiro que dei a uma assinatura de revistas (Seleções Reader’s Digest) e para onde encomendei minhas primeiras mesa e estante. Nele instalaram a primeira televisão que eu vi, iniciada a década de 1950. Toninho Fonseca, de ‘A Triunfante’, fazia assim: mandava o aparelho, sem encomenda. E depois se passava na loja para ver como pagar. Também nela colocaram o primeiro telefone que eu usei; manual, de número 576. Eu levantava o fone, a telefonista perguntava o número e, ante a resposta, reagia: “já vai namorar?” Essa graça durou cerca de 10 anos e então veio o telefone automático, com disco e novo número: 3004.

A Cidade era um retângulo, dentro do qual cabia tudo: as igrejas (Matriz, Rosário, Carmo e Bom Jesus); as escolas (Coronel Almeida, Liceu Braz Cubas e Aprígio de Oliveira); o clube (Itapeti); os cinemas (Urupema, Odeon e Parque); o Mercado Municipal, o Largo do Jardim e a Fonte Luminosa; também as estações rodoviária e ferroviária. Naquele quadrilátero determinado pela Avenida Pinheiro Franco e Rua José Bonifácio ao Sul; a Leste pelo Largo do Carmo; ao Norte pela Rua Ricardo Vilela e a Oeste pela Rua Isabel de Bragança era possível sonhar. No censo de 1950 Mogi das Cruzes tinha 62 mil habitantes, dos quais 60% residiam na zona urbana, os demais na zona rural.

Tudo era incrivelmente próximo. O dentista, Sebastião Boucault, ficava a menos de 100 metros, na Rua Flaviano de Melo. Para consertar o pneu furado ou a correia rompida da bicicleta, bastava ir ao Largo do Jardim socorrer-se do Zé Macarrão. Do outro lado da praça, o consultório do dr. Milton Cruz, vizinho do irmão também médico Nelson Cruz e ao lado da Farmácia Santa Terezinha, onde se aviavam as receitas por ordem de outro irmão, Acácio Cruz. Todos igualmente irmãos de um primo de minha mãe Oswaldo ‘Vadinho’ Cruz – também médico.

Dos amigos que fiz ali – mais por paciência deles – preservo todos. Assim como a gratidão às mães que suportaram tantas diabruras: Doda Ornellas, Lourdes Franco, Nilza Ferraz, Faride Helal e Miriam Arouche.

Legenda das fotos

Tem certos dias/Em que eu penso em minha gente/E sinto assim/Todo o meu peito se apertar/Porque parece que acontece/De repente/Como um desejo de eu viver sem me notar/Igual a tudo, quando eu passo/Num subúrbio/Eu muito bem, vindo de trem/De algum lugar/Aí me dá uma inveja/Dessa gente/Que vai em frente/Sem nem ter com quem contar/São casas simples/Com cadeiras na calçada/E na fachada, escrito em cima/Que é um lar… (‘Gente Humilde’, Vinicius, Chico e Garoto).

QUEM É

O melhor de Mogi

O Centro Cultural da Praça Roque Pinto de Barros. O prédio, antes degradado, é hoje um referencial de cidade gentil. Proposta original do arquiteto Paulo Pinhal.





O pior de Mogi

O segundo deputado federal mais votado em Mogi nas eleições de 2014, Marcio Alvino (PR, 17.931 votos), hoje passa longe da Cidade. Bom saber: tem eleição no ano que vem.

Ser mogiano é….

Ser mogiano é… ter feito o Cursilho de Cristandade, retiro que acolhia, há 40 anos, jovens senhores na Mansão dos Avignon, onde hoje está a Cúria Diocesana.