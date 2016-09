‘Os Três Porquinhos e o Lobo Bom’ é cartaz no Centro Cultural

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

O espetáculo infantil “Os Três Porquinhos e o Lobo Bom” será atração amanhã, às 11 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A montagem é da Iriarte Cia. Teatral, comandada por Marcelo Monthesi, que também atua ao lado Lara Mangile.

A peça conta a história da mamãe porca que, farta de seus porquinhos malcriados, os manda embora de casa. Os dois primeiros pegam palha e gravetos e constroem suas casas, mas o terceiro é tão preguiçoso que decide morar em um galinheiro. E assim vão levando a vida, até que encontram um lobo bom e descobrem um novo sentido para suas vidas.





A companhia Iriarte, criada em 2001, se dedica também à pesquisa de linguagem que dialoga com o público de todas as idades em seus espetáculos e contações de história. As apresentações são permeadas por elementos da cultura popular como cantigas e brincadeiras de roda, além de muito humor na interatividade com o público.

A direção de “Os Três Porquinhos e o Lobo Bom” é da também atriz Lara. A atração é gratuita e será encenada na Sala Multiuso Wilma Ramos no Centro Cultural, que está localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, na área central de Mogi das Cruzes.

Serviço

“Os Três Porquinhos e o Lobo Bom”

Dia 18, às 11 horas

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Infantil

40 minutos

Gratuito

Informação: 4798-6988