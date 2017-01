Os três J’s

Artigos

Junji Abe

Como muitos, ele tem 15 anos, mora em Mogi, é inteligente e gosta de futebol. Como alguns, tem um irmão chamado Johnny. Como raros, é alguém sem ascendência nipônica que ganhou um nome japonês. Como só ele, personifica uma homenagem que cala fundo na minha alma. Chama-se Junji Antunes de Almeida Lopes.

Junji é filho de Alessandra Antunes de Almeida e de João Soares Lopes. Nasceu no dia da Independência, em 2001, ano de estreia da minha gestão como prefeito de Mogi. O que muita gente não sabe é o tanto de vida pulsante na relação entre mim e seu pai. João é meu amigo-irmão, fiel escudeiro, meu anjo negro, como costumo dizer pelo que ele representa na minha história e em alusão a sua ascendência africana.

João trabalha comigo há 25 anos. Chegou em 1995 para ser meu motorista na Assembleia Legislativa. De cara, gostei do rapaz simples e alto astral, sempre solícito. Juntos, percorremos cerca de 500 cidades do Estado. Embora João seja de um profissionalismo irretocável, nossa relação nunca ficou restrita a de patrão e funcionário. Em pouco tempo, ele já havia sido acolhido como membro da minha família.









Encerramos o ciclo no Legislativo paulista. Ele continuou meu motorista na Prefeitura e ainda é. Lá, tinha a missão adicional de identificar problemas, como buracos e vazamentos de água ou esgoto. Gravava. Os áudios eram encaminhados para providências. Ele fazia isso com o prazer de quem ajuda o amigo a administrar melhor a Cidade.

Foi o João quem me brindou com um dos momentos mais comoventes dos meus 76 anos de vida. Chegou trazendo a certidão de nascimento do filho. Quando vi o nome do registro, não contive as lágrimas. Meu jovem xará representa um manifesto de amizade e de amor.

Escrevo essa linda história como testemunho de que os anjos existem. Neste ano que se inicia, desejo que vocês também reconheçam e valorizem seus anjos. São eles que nos estendem a mão quando outras se esconderam. São eles que nos acendem a luz quando todas as outras se apagaram. São eles que dizem presente quando tudo é ausência. São eles a prova cotidiana do amor de Deus por nós. João é um dos meus anjos. Juntos, somos os três J’s: João, o pai; Junji, o filho; e Junji eu.

Junji Abe é empresário e ex-prefeito de Mogi das Cruzes