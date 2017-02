‘Os Super Heróis Miraculosos’ é cartaz no Teatro Vasques

Caderno A - Capa

Fenômeno entre as crianças, “Os Super Heróis Miraculosos”, versão adaptada ao teatro, é atração, no próximo dia 5, a partir das 15 horas, no Vasques, na região central de Mogi das Cruzes. Os ingressos já estão à venda ao custo de R$ 40,00 (antecipada) e R$ 50,00 no dia. Leitores de O Diário têm desconto de 30% na entrada.

A peça, com duração de 45 minutos, é inspirada no desenho “Miraculous”, transmitido pelo canal infantil Gloob (Globosat), e traz a história de Marinette, uma jovem apaixonada pela moda e que enfrenta os dilemas comuns à adolescência. O que ninguém sabe é que ela, quando ninguém vê, transforma-se em uma super-heroína, chamada Ladybug. Ao lado do companheiro Cat Noir, eles vivem várias aventuras pelo bairro e pelo mundo. O espetáculo, que já rodou diferentes cidades brasileiras, mostra como a pequena se transformou em Ladybug e a verdadeira identidade do amigo dela.

Marinette estuda no Colégio Françoise-Dupon e tem grande talento artístico. Ela sonha em se tornar estilista de moda. É uma menina doce e alegre, mas bastante atrapalhada e tímida, principalmente quando se aproxima de Adrien, seu colega de classe, pois muitas vezes acaba gaguejando perto dele. Também gosta bastante de hamsters. Sua melhor amiga é Alya, que muitas vezes tenta ajudá-la a chamar a atenção de Adrien. Marinette é capaz de se transformar em Ladybug através de seu Miraculous, que são seus brincos ativados com a energia de Tikki, sua Kwami. Sua arma é um ioiô que a ajuda a se deslocar pelos prédios, pegar objetos e pessoas, e a purificar as borboletas impregnadas de maldade por Hawk Moth. Seu principal poder é o Talismã, que cria um objeto aleatório para ajudá-la a derrotar os supervilões com sua Visão da Sorte

O elenco é formado pelos atores Barbara Louise, Luiza Arruda, Lucas Araújo, Bruna Estevam, Rafael Mallagutti e Larissa Sargentelli.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Vasques ou pelo portal www.bilheteriaexpress.com. Leitores de O Diário que levarem o anúncio publicado ganham 30% no valor do ingresso inteiro (R$ 50,00). As promoções não são acumulativas, portanto, quem pagar 50% (estudantes, por exemplo) não ganham mais desconto se levarem o recorte.

Os produtores estimam uma segunda sessão, mas ainda não foi confirmada, para o fim da tarde do domingo. O Vasques fica na Rua Dr. Corrêa, 515, no Centro. Informações pelo telefone 2843-6165.