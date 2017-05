Os riscos de se mexer com o que funciona

Informação

O vereador Antonio Lino da Silva (PSD) levantou o assunto em recente sessão da Câmara: “Precisamos rever a Lei Mogi Mais Viva”, que na sua visão encontra-se ultrapassada e precisando de algumas adequações. O vereador contou que esteve em São Paulo e viu por lá alguns outdoors em pedestais modernos. Achou tudo muito bonito nos 45 segundos que, segundo ele, esteve parado num semáforo, vendo mensagens como propagandas, campanha de vacinação, apelos para não se jogar lixo nas ruas. Foi o suficiente para ele sonhar com algo semelhante junto aos pontos de ônibus da Cidade. Só que para isso seriam necessárias alterações na Lei Mogi Mais Viva, algo que mudou radicalmente o aspecto urbano de Mogi das Cruzes desde a sua implantação, embora a Cidade ainda sofra – como tem denunciado este jornal – com as ações indiscriminadas dos pichadores. Mas voltando ao caso dos outdoors coloridos que tanto empolgaram o vereador: eles até que poderiam dar um toque de modernidade a alguns pontos da Cidade, mas a mexida nas restrições da atual legislação pode acabar fazendo jus ao antigo ditado, segundo o qual, na porteira por onde passa um boi, passa também uma boiada. O risco de se mudar a legislação é permitir que interesses outros acabem por inviabilizar sua linha mestra que é manter o espaço urbano livre de toda aquela poluição visual que colocava Mogi no mesmo patamar de outros municípios da Região, onde cada um faz o que quer, transformando as cidades numa grande disputa para se ver quem consegue colocar a propaganda mais visível e em maior tamanho, não importando conteúdo, se de bom ou mau gosto. O vereador pode – e não há por que duvidar disso – estar cheio de boas intenções ao tratar do assunto. Mas há que se levar em conta os riscos que poderão advir de futuras alterações numa legislação que deu uma nova estética e um novo visual a uma Cidade que, até algum tempo, estava escondida atrás e fachadas artificiais, propagandas, totens, luminosos e tudo mais, em tamanhos quase sempre acima do que determina o bom senso. O aprimoramento que a Lei Mogi Mais Viva necessita neste momento é maior fiscalização para coibir abusos que ainda acontecem, como os panfletos e afins. E uma ação frontal contra pichadores. Alterar o cerne da legislação é um risco que a Cidade não merece correr agora.

Olha o passarinho!

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) continua prestigiado pelos políticos locais. Basta ver o festival de selfies que inundou as redes sociais de vereadores e secretários municipais ao lado do visitante, após a visita de quarta-feira. Mas não foram só políticos. Muitos populares também fizeram questão de posar para fotos junto com o político tucano.

Japoneses

Mogi das Cruzes recebeu esta semana um restaurante da rede Sukiya –Tokio Bowls & Noodles, apontada como a número 1 do Japão na oferta de gyudon, prato que combina carne fatiada cozida com molhos e demais ingredientes. Além disso, oferece outras comidas orientais, como variados tipos de bowls e lamen. Fundado em 1982, o Sukiya faz parte da Zensho Holding, atualmente com mais de 4.100 lojas no mundo. A de Mogi fica na Avenida Narciso Yague Guimarães, 366.

Big Day

Acontece hoje, em todo o mundo, mais uma edição do Global Big Day, um dia dedicado à observação e contabilização de aves. Em Mogi pelo menos 11 observadores de pássaros do grupo do veterinário Jefferson Renan de Camargo Leite deverão estar a postos em locais como Itapeti, César de Souza, Taiaçupeba, Sabaúna, entre outros, buscando catalogar o maior número possível de espécies que passarão a fazer parte de um catálogo mundial, ajudando a direcionar decisões sobre a gestão da biodiversidade e conservação.

Dignidade

“A Dignidade da Pessoa Humana” foi o tema de duas palestras que o desembargador Jeferson Moreira de Carvalho apresentou, nos últimos dias, em Imperatriz, no Maranhão. Professor em curso de doutorado numa faculdade paulistana, ele foi convidado para se apresentar em instituições maranhenses. Inicialmente, na Faculdade Santa Terezinha, quinta-feira à noite; e, ontem, na Universidade Federal do Maranhão.

Cotidiano





Frase

A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas; a vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias.

Winston Churchill (1874-1965), político conservador e estadista britânico, famoso como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial