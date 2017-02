Os próximos passos do concurso para a Câmara

Informação

A Fundação Vunesp já definiu as próximas etapas o concurso que deverá preencher 54 vagas em diferentes cargos existentes na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Depois das provas para mais de 30 mil candidatos inscritos e a consequente divulgação dos gabaritos, o concurso vai chegando às suas etapas decisivas, dentro dos próximos dias. A pedido da coluna, a Câmara informou, ontem, que amanhã (15), deverá ocorrer a apresentação da classificação prévia dos candidatos, com dois dias para que sejam feitos os recursos por eventuais interessados. A lista definitiva será divulgada dez dias depois, no próximo dia 25 deste mês. Os resultados abrangerão os classificados para 42 dos 54 cargos disputados durante as provas realizadas em Mogi das Cruzes e também na Capital paulista. Isso porque a única vaga para procurador e as 11 vagas de motoristas exigirão uma nova fase de exames. Os exames práticos para esses 12 cargos deverão acontecer somente no próximo dia 12 março. A expectativa em torno das classificações prévia e definitiva é muito grande. Afinal, o número de candidatos inscritos superou todas as previsões dos organizadores. Enquanto os candidatos fazem contas e esperam os números finais de seus adversários, o presidente da Câmara, vereador Carlos Evaristo (PSD), também já está se preparando para cumprir uma de suas promessas mais recentes: a contratação dos aprovados para preencher cargos que atualmente são ocupados por funcionários não concursados. Evaristo já disse, por mais de uma vez, que pretende efetuar as contratações no menor espaço de tempo possível, já que tem sobre si o olhar do Ministério Público, responsável por constantes cobranças a respeito da situação de ilegalidade em que estaria vivendo a Câmara com a manutenção de tais funcionários. É bem provável até que os 42 cargos definidos em uma única fase de exames sejam contratados antes até que os motoristas e procuradores que terão de realizar os exames práticos, em meados do próximo mês.

Santa Casa/SP

Paulo Carrara de Castro, médico e professor, acaba de ser indicado para a diretoria acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com a missão de tornar a instituição referência em Medicina Social, o doutor Paulo é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, turma de 1979.

Uber x táxis

Representantes do Sindicato dos Taxistas de Mogi das Cruzes estarão presentes hoje, na sala de reuniões da Câmara Municipal, para mais uma etapa de debates a respeito da atuação do Uber na Cidade. A reunião será comandada pelo vereador Chico Bezerra (PSB), autor do projeto visando tornar mais rígidas as punições contra motoristas do Uber no Município e que prevê, inclusive, a cassação da licença para taxista que aderir ao atendimento pelo aplicativo da marca.

O cara

A rainha do hip hop soul e um dos maiores e mais respeitados nomes da música norte-americana, Mary J. Blige, participou da festa que antecedeu o Grammy Awards, no último sábado, nos EUA,, usando dois modelos assinados pelo estilista mogiano, Vitor Zerbinato. O primeiro deles foi um vestido de crepe tipo smoking com bordados em cristal e chanton; e o outro foi um spencer e calça em crepe com detalhes em cetim usado com top e coberto com canutilhos.

Demora

Quem deixou para retornar das praias de Bertioga em direção a Mogi, por volta de 21 horas de domingo, chegou a gastar perto de quatro horas. O megacongestionamento começava na altura do Km 88, no trecho da Serra do Mar, e se estendia até próximo de Mogi. Dezenas de carros quebrados colaboraram para a morosidade. No trecho mogiano, acostamento virou pista. Só a Polícia Rodoviária não apareceu.

Cotidiano



Frase

Essa gente, com assento privilegiado em todos os escalões da República, conspira e age sem pudor para limitar, deter ou se possível sepultar a mais bem-sucedida operação de combate à corrupção que já vimos.

Ricardo Noblat, jornalista, sobre as conspirações contra a Lava Jato