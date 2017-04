Os possíveis candidatos à Assembleia por Mogi

Informação

À medida que vai se aproximando o período eleitoral de 2018, aumentam as especulações em torno de possíveis candidatos a deputado estadual na Cidade. O número é grande e envolve nomes fortes da política local. A começar pelos dois que irão concorrer à reeleição, Marcos Damásio (PR) e Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD), que chegam com a vantagem de estarem em evidência por conta dos atuais mandatos. Mas há outros nomes também destacados, que ainda não confirmaram oficialmente suas candidaturas, mas que são apontados como prováveis concorrentes. O atual secretário de Saúde, Marcelo Cusatis (PSD), é um deles. Téo, como é conhecido, tem recebido destaque especial nos eventos municipais e vem trabalhando forte para se firmar como candidato numa possível dobradinha com o virtual candidato a deputado federal, ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD). Outro nome que desponta como possível candidato é o vereador Claudio Miyake (PSDB), que está prestes a assumir o cargo de presidente do partido, está à frente da Comissão de Transportes da Câmara, além de conseguir projeção Estado adentro como presidente reeleito do Conselho Regional de Odontologia do Estado (Crosp). Miyake tem marcado presença em eventos estaduais ao lado do governador Geraldo Alckmin (PSDB), de quem tem se aproximado sistematicamente. Outro provável candidato da Cidade é Romildo Campello (PV), atual secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Cultura, depois de haver atuado nas secretarias de Meio Ambiente do Estado e do Município de São Paulo. Tudo isso pode ter lhe assegurado o cacife eleitoral necessário para concorrer, com chances de eleição, à Assembleia Legislativa. Outro nome que desponta como concorrente a deputado estadual é o do vice-prefeito Juliano Abe (PSD), que além do apoio do pai, o ex-prefeito Junji Abe (PSD), também vem atuando com desenvoltura na Cidade, se valendo do espaço político que lhe oferece o posto de vice do prefeito Marcus Melo (PSDB). A advogada Sônia Beraldo é apontada como candidata do PT, assim como Mauro Araújo é citando como virtual candidato pelo PMDB e Inês Paz, pelo PSOL. O número de concorrentes é elevado, já que os votos dos mogianos serão também disputados pelos atuais deputados André do Prado (PR), de Guararema, e Estevam Galvão (DEM), de Suzano.

Suicídios

O suicídio no Brasil e no mundo – e não a ecologia, como foi publicado – será o tema da palestra que o jornalista André Trigueiro irá realizar, no próximo sábado, dia 29, a partir das 18h30, na Entidade Espírita Cáritas, no Bairro do Socorro. Trigueiro é jornalista da Rede Globo e autor, entre outros, do livro “Viver é a melhor opção”, que trata do assunto da palestra, hoje bastante atual por conta das questões envolvendo o jogo da “Baleia Azul” e a série “13 Reasons Why”, da Netflix.

Exemplo

O D’avó Hipermercados de Mogi se antecipou à provável vigência projeto de lei de autoria do vereador Caio Cunha (PV), e passou a disponibilizar carros de compras motorizados a serem utilizados por deficientes que frequentam aquele centro de vendas, no Socorro. Proposta de Cunha, ainda a ser votada, prevê que se torne obrigatória a adoção de tal medida em todos os supermercados da Cidade, com áreas superiores a 2 mil m².

Mudança

A RD Imóveis, dos irmãos Danilo e Marcelo Ioselli, está prestes a mudar de endereço. Até o final deste mês deverá trocar a Rua Tenente Manoel Alves, no Centro, pela nova sede, à Rua Carmela Dutra, número 37, no Parque Monte Líbano.

Baldios

Transformar os inúmeros terrenos baldios de Mogi em áreas para cultivo de hortaliças é a proposta do vereador Jean Lopes (PC do B), autor do projeto para criação do Programa de Agricultura Urbana em Terrenos Baldios do Município. A proposta prevê que a Prefeitura, em comum acordo com os proprietários, distribua as áreas baldias para plantio entre os pretendentes, que seriam previamente inscritos no Programa. O projeto de lei está sendo avaliado pelas comissões permanentes da Câmara antes de ser levado a plenário para votação.

Cotidiano



Frase

A maioria dos brasileiros tem medo do futuro. A maioria dos políticos tem medo do passado.

Chico Anysio (1931-2012), humorista, ator, comentarista, compositor, diretor de cinema, escritor, pintor, radialista e roteirista brasileiro