Os perigos advindos da atual campanha política

As dificuldades impostas pelo atual modelo de financiamento de campanhas estão trazendo alguns desdobramentos um tanto preocupantes. A rigidez no controle dos gastos a serem contabilizados pelos partidos e candidatos, com as respectivas prestações de contas à Justiça Eleitoral, pode estar abrindo caminho para o caixa 2 e, pior que isso, a interferência do crime organizado e seu dinheiro sujo dentro da política partidária. Embora pouco se admita, mas é certo que a organização do setor criminoso atingiu níveis até bem pouco tempo impensáveis, a ponto de estar à frente de segmentos importantes da economia, alguns deles ligados diretamente à população ou a serviços a ela prestados. Em outras palavras, ele continua exercendo influência na sociedade, mas com muito mais inteligência, mais hierarquia, mais ousadia e ampliou extraordinariamente sua ramificação social, tanto para reforçar a participação de figurões no esquema, quanto para sedimentar importantes apoios à sua sustentação. Não é à-toa que em algumas cidades da Região do Alto Tietê já se especula abertamente uma suposta influência de certa organização criminosa em favor de políticos, visando principalmente a interferência junto a prefeituras municipais. Com facilidade no acesso ao dinheiro, graças à sua interferência em setores que movimentam milhões – como o tráfico de drogas, por exemplo –, os criminosos estariam oferecendo ajudas, supostamente inocentes, a políticos, por meio de enviados travestidos de pessoas com aparência acima de qualquer suspeita, que se apresentam como “investidores” dispostos a aplicar na Cidade, em caso de sucesso eleitoral daquele que passa a ser seu “protegido”. O que se espera é que da mesma forma como aparecem tais “mecenas” das eleições, também o Ministério Público e outros setores ao lado da lei estejam de olho e acompanhando de perto tais incursões. O Alto Tietê não merece as indesejadas presenças.

Liminar

A defesa do candidato a prefeito de Ferraz, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, obteve deferimento de uma liminar pelo ministro Reynaldo da Fonseca (STJ). Ex-prefeito da Cidade em duas gestões, ele foi condenado pelo TJ-SP por dispensa de licitação fora de hipóteses previstas em lei. O ministro concluiu que a instância ordinária não verificou a existência de dolo específico na conduta do agente, tendo considerado o crime da Lei 8.666/93 como de mera conduta. Com isso, foi concedido efeito suspensivo da condenação a Biruta.

Vínculos – 1

Uma medida adotada inicialmente em Mogi das Cruzes poderá se tornar obrigatória em todo o Estado. A Justiça deferiu pedido de liminar de ação civil pública para que o Governo do Estado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100 mil, enquanto não sentenciada a ação, efetue a interação entre os serviços do Resgate e do Samu.





Vínculos – 2

A medida inclui a visualização simultânea dos recursos humanos e materiais disponíveis e das ocorrências abertas pelas duas centrais de atendimento, evitando a duplicidade de chamados, racionalizando a utilização dos recursos existentes no território, e obstando a ociosidade de um dos serviços. Só faltou determinar que Samu e Resgate tivessem sua sede ao lado dos Bombeiros.

Amizade

O empresário Henrique Borenstein foi o primeiro a receber, em mãos, a cópia da sentença judicial que inocentou o ex-delegado seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, Carlos José Ramos da Silva, o Casé, de responsabilidade por participação na Operação Carta Branca, uma denúncia de irregularidades com carteiras de habilitação, em Ferraz de Vasconcelos. Foi uma demonstração de gratidão do policial, hoje aposentado, ao amigo que fez esteve do seu lado nos momentos mais difíceis daquele episódio.

Cotidiano



Frase

A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade.

Rui Barbosa (1848-1923), jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador brasileiro