Artigos

Perseu Gentil Negrão

No ano passado “adotamos” uma encantadora cadelinha vira-latas. Meu velho coração (com mais quilômetros percorridos do que a percorrer) foi fisgado pela Bisteca (ou Teca). Fico feliz quando retorno para casa e ela saltita de alegria e chora ao receber carinhos. De vez em quando, sentindo-me triste, tenho vontade de sair de casa por alguns minutos e retornar em seguida, somente para ter a acolhida da Tequinha.

Dias desses, eu estava fazendo uma “boquinha” e a Teca ficou me rodeando, na esperança de ganhar comida de humanos (as mulheres da casa determinaram que ela só pode comer ração). Em dado momento, olhei em seus olhos pretos e tristes (como os meus), suplicando por umas migalhas.

Mais tarde, por causa dos olhos da cachorrinha, lembrei de Machado de Assis (Dom Casmurro) que escreveu a respeito dos olhos da Capitu: “olhos de cigana oblíqua e dissimulada… Olhos de ressaca… Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca”. Quem um dia não foi tragado pelos olhos de uma Capitu?

Depois, recordei de o “Meu Pé de Laranja Lima” (José Mauro de Vasconcelos). O menino Zezé relata que ficou triste por não ganhar um presente e disse para o irmão que era muito ruim ter pai pobre. Porém, percebeu que seu pai o estava observando com os seus olhos tristes. “Havia uma mágoa dolorida tão forte nos seus olhos que se ele quisesse chorar não ia poder”.

Na adolescência, certa feita “enforquei” as aulas para ir nadar em córrego. Ao voltar para casa, a direção da escola já informara minha ausência. Papai sentou-se ao meu lado e disse: “Lembra dos olhos do pai do Zezé? Na próxima vez, quando você estiver saltando o muro da escola, olhe para o alto e você verá meus olhos lhe observando. No futuro, você sempre encontrará meus olhos. No fundo de um copo de cachaça; na brasa de um cigarro de maconha…

Agora, quando meu barco está chegando no “porto chamado eternidade” (Laurindo Rabêlo), já não vejo mais olhos de Capitu, tampouco os olhos de Papai me vigiando (salvo nas lembranças). Contento-me com os olhos da Tequinha.

“Já do batel da vida

Sinto tomar-me o leme a mão da morte:

E perto avisto o porto









Imenso nebuloso, e sempre noite,

Chamado – Eternidade!

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo.